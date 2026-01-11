Iran avverte Trump: se attaccherete risponderemo

L’Iran prenderà di mira l’esercito e le navi statunitensi in caso di attacco, avverte il Presidente del Parlamento

L’Iran colpirebbe obiettivi militari e navali statunitensi in caso di un nuovo attacco da parte degli Stati Uniti al Paese, teatro di un’ondata di repressione delle manifestazioni di protesta. Ad affermarlo è stato il presidente del Parlamento di Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, minacciando apparentemente anche Israele. “In caso di attacco militare da parte degli Stati Uniti, sia il territorio occupato che i centri militari e navali statunitensi saranno nostri obiettivi legittimi”, ha affermato in un intervento trasmesso dalla televisione di Stato.

Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran. A riferirne è Ha’aretz, dopo che il Trump ha scritto in un post su Truth che “l’Iran sta guardando alla libertà, forse come mai prima d’ora. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare!!!”.