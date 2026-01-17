Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di rinviare qualsiasi piano per un attacco militare americano contro l’Iran. Lo ha riferito un alto funzionario statunitense citato dal New York Times.

Secondo la fonte, Netanyahu e Trump hanno avuto un colloquio ieri, quando il presidente Usa ha dichiarato di aver ricevuto informazioni da “fonti molto importanti dall’altra parte” secondo cui l’Iran avrebbe smesso di uccidere manifestanti e non starebbe procedendo con le esecuzioni annunciate.

Le parole di Trump sono state interpretate come un possibile segnale di allontanamento dall’ipotesi di un’azione militare contro Teheran, opzione che la Casa Bianca stava valutando da diversi giorni nel contesto dell’escalation delle tensioni e della repressione interna in Iran.

Trump: “Non vi dirò se agirò”

“Non vi dirò se agirò”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista telefonica a Nbc News nella quale ha lasciato quindi aperta l’ipotesi di un’azione militare contro l’Iran.