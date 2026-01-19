Campidoglio: onorificenza a Luciana Romoli, staffetta partigiana della brigata Garibaldi

ROMA CAPITALE CONSEGNA UN’ONORIFICENZA A LUCIANA ROMOLI, STAFFETTA PARTIGIANA DELLA BRIGATA GARIBALDI

Roma, 19 gennaio 2026 – Roma Capitale ha consegnato oggi in Campidoglio un’onorificenza a Luciana Romoli, staffetta partigiana della brigata Garibaldi, per il suo impegno nella Resistenza e per la costante attività di testimonianza svolta negli anni. Sulla targa consegnata è inciso il messaggio “A Luciana Romoli, staffetta partigiana. Con gratitudine, per l’impegno costante nel diffondere i valori della Resistenza e dell’antifascismo”.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, della Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, della Presidente dell’Anpi Roma Agnese Palma e della stessa Luciana Romoli. L’iniziativa nasce anche dalla richiesta della sezione Anpi Martiri de La Storta e Isola Farnese, che ha promosso il riconoscimento del ruolo svolto da Luciana Romoli nella storia della Resistenza e dell’antifascismo.

“Oggi consegniamo a Luciana Romoli un’onorificenza che non può racchiudere fino in fondo la gratitudine di Roma per una vita dedicata alla trasmissione dei valori della libertà. Tante ragazze e tanti ragazzi delle nostre scuole hanno potuto conoscere l’importanza della democrazia, nata dalla lotta antifascista, grazie al suo straordinario impegno, prima come staffetta partigiana e poi come testimone instancabile nelle scuole. Luciana, infatti, ha reso la memoria della Resistenza un patrimonio vivo, capace di parlare alle nuove generazioni. Roma le sarà sempre riconoscente”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“A Luciana, staffetta partigiana della brigata Garibaldi della sesta zona, un ringraziamento profondo. Per tutto il lavoro che hai fatto durante il fascismo, durante la resistenza, per il lavoro fatto negli anni nelle scuole, per la collaborazione con con Gianni Rodari e il lavoro con Berlinguer. Grazie per quello che hai fatto, per le attività svolte come staffetta partigiana, come divulgatrice nelle scuole e per la passione che continui a metterci, ancora adesso. Luciana Romoli, ha di fatto consegnato ai più giovani e alle più giovani uno strumento preziosissimo contro ogni forma di intolleranza. Grazie davvero”. ha dichiarato l’assessore Massimiliano Smeriglio.

“Incontrare Luciana Romoli non è solo un onore, ma un richiamo fortissimo alla responsabilità che abbiamo come istituzioni. La sua storia di staffetta partigiana, iniziata a soli tredici anni, ci ricorda che la libertà e la democrazia non sono conquiste scontate, ma semi preziosi che vanno curati ogni giorno. La sua vita spesa per la libertà e l’impegno civile è una bussola per il nostro lavoro in Campidoglio. Celebrarne la figura oggi significa ribadire il legame indissolubile tra Roma e i valori dell’antifascismo, fondamenta su cui continuiamo a costruire una città più giusta e solidale.” È quanto ha dichiarato la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.