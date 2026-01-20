Ottavo centenario della morte, il 4 ottobre un concerto di musica sacra nella Basilica di San Francesco

Un concerto di musica sacra da realizzare il giorno 4 ottobre 2026 all’interno della Basilica di San Francesco, in occasione dello speciale Anno Giubilare istituito da Papa Leone XIV in commemorazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. E’ l’atto di indirizzo approvato oggi, martedì 20 gennaio, dalla Giunta comunale di Siena. La delibera è stata proposta dal Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio.

Nell’atto la Giunta esprime la volontà di “rendersi parte attiva e propositiva allo speciale Anno Giubilare”, proclamato dal Papa Leone XIV e che verrà celebrato dal 10 gennaio 2026 al 10 gennaio 2027, in un’ideale continuazione del Giubileo ordinario del 2025. Nel corso dell’anno saranno realizzati, in coordinamento e collaborazione con istituzioni ed enti senesi, altri eventi legati alla commemorazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco.