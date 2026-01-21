Trump: “Vogliamo la Groenlandia”

“Vogliamo la Groenlandia. Avete una scelta: dite sì e saremo grati. Dite no e ce ne ricorderemo”. Firmato, Donald Trump. Davanti alla platea del World Economic Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti invia il suo ‘ultimatum’ e propone “negoziati immediati” per acquisire l’isola, territorio autonomo danese, ritenuta essenziale “per la sicurezza nazionale e internazionale”. “Probabilmente non otterremo nulla, a meno che non decida di usare una forza e una violenza eccessive: ma non lo farò, la mia non è una minaccia alla Nato”, dice il presidente americano nel discorso che dura quasi 75 minuti.

“Solo gli Stati Uniti possono proteggere la Groenlandia. E’ per questo che sto cercando negoziati immediati per l’acquisizione dell’isola. Ho un enorme rispetto per il popolo della Groenlandia e per il popolo della Danimarca. Ogni alleato della Nato ha l’obbligo di difendere il proprio territorio. Nessuna nazione, a parte gli Stati Uniti, è in grado di rendere sicura la Groenlandia”, dice Trump.