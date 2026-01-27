COMUNICATO STAMPA

GIORNO DELLA MEMORIA, BATTAGLIA: “SHOAH: UN IMPEGNO A TUTELA DELLA DEMOCRAZIA”

Roma, 27 gennaio 2026 – Nel Giorno della Memoria, l’assessore alle Periferie Pino Battaglia così in una nota: “Il 27 gennaio 1945 l’ingresso delle truppe sovietiche nel campo di Auschwitz-Birkenau ha mostrato al mondo l’orrore dell’Olocausto. Da allora, per tutti noi, questa data è un impegno a non dimenticare gli orrori della violenza nazista.

Il Giorno della Memoria, infatti, non è una celebrazione formale, ma una scelta di responsabilità che comporta prendere posizione: stare dalla parte di chi aveva ragione, dalla parte delle vittime, e condannare senza ambiguità i colpevoli e le ideologie che hanno prodotto sterminio e persecuzione.

La memoria impone oggi di combattere ogni forma di antisemitismo, vecchia e nuova, e di difendere ogni giorno la democrazia, che non è mai garantita per sempre.

Fascismo e nazismo non appartengono solo al passato: sono culture che hanno promosso la cultura dell’odio e della violenza. Per questo la memoria deve restare viva e attenta, capace di riconoscere e contrastare ogni nuova forma di fascismo.

Ricordare serve a questo: scegliere la dignità umana, condannare ogni forma di genocidio e difendere i valori della Costituzione”.