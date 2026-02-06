Federfarma Palermo – Utifarma

A Palermo 50mila poveri senza farmaci, in campo 114 farmacie e 1.000

volontari a fianco della raccolta del Banco farmaceutico

Palermo, 6 febbraio 2026 – A Palermo e provincia circa 10mila famiglie

povere – per un totale di componenti compreso tra 30 e 40mila persone,

di età media abbassatasi alla fascia 30-40 anni e fra loro anche

lavoratori monoreddito – quest’anno fanno riferimento a 37 enti

assistenziali per il ritiro dei sacchetti della spesa, ma spesso

rinunciano alle cure perché costretti a dare precedenza ad altre spese

come casa, auto e bollette. I centri di assistenza solidale hanno

segnalato alle istituzioni sanitarie, inoltre, diversi casi di bambini

che in questo periodo di freddo sono malati e non ricevono cure. Questi

dati sono stati raccolti nel solo mese di gennaio e sono, purtroppo,

destinati a crescere con una previsione di un fabbisogno di quasi 50mila

persone da assistere nel 2026.

Contro questa emergenza il Banco Farmaceutico e Federfarma Palermo

invitano i cittadini ad aderire in massa alla “Giornata di raccolta del

farmaco” che si svolgerà dal 10 al 16 febbraio. In campo a raccogliere

la sfida ci sono ben 114 farmacie, che hanno già effettuato consistenti

donazioni al Banco, e quasi mille volontari che garantiranno in due

turni giornalieri in ogni farmacia aderente all’iniziativa (elenco su

https://www.bancofarmaceutico.org/chi-siamo/farmacie/palermo ) un

servizio di consulenza per indirizzare le donazioni verso i farmaci da

banco o senza prescrizione medica di cui c’è più bisogno nelle farmacie

solidali rifornite dal Banco. Di questo “esercito” fanno parte molti

studenti e universitari coinvolti dal Banco, dalle loro scuole e dai

loro insegnanti per toccare con mano i valori del mondo della

solidarietà.

“A Palermo la povertà sanitaria è raddoppiata – dice Roberto Tobia,

presidente provinciale di Federfarma – ogni giorno noi farmacisti

cerchiamo di aiutare persone in difficoltà che si rivolgono a noi e non

hanno soldi sufficienti per pagare i farmaci da banco per l’influenza o

anche solo per il ticket. Per non parlare dei malati oncologici e

terminali che necessitano di costosi integratori. Ci risulta poi che

molti farmacisti vanno oltre e, a livello personale, sostengono famiglie

povere dei loro quartieri e fanno studiare i loro figli”.

Una realtà che il Banco farmaceutico vuole ribaltare: “Nella nostra

provincia – spiega Giacomo Rondello, coordinatore territoriale del Banco

farmaceutico – abbiamo costruito negli anni una rete capillare tra

farmacie territoriali di prossimità ed enti caritatevoli, grazie alla

quale alimentiamo i poliambulatori sociali e l’attività dei medici e

farmacisti volontari. Spesso, però, tutto questo non basta: lo scorso

anno abbiamo coperto solo la metà del fabbisogno”.

La conferenza stampa si è svolta presso il centro sociale della

parrocchia di S. Agnese Vergine e Martire a Danisinni, un rione fra i

più poveri di Palermo, dove l’instancabile opera del parroco, fra’ Mauro

Billetta, anima numerose iniziative e attività di riscatto sociale e di

sviluppo economico soprattutto per i giovani, fra le quali un

poliambulatorio gestito da medici volontari. Suor Elisa Gervasi descrive

le difficoltà di assistere queste persone: “Molti hanno una resistenza

culturale o ignorano del tutto sia la possibilità di avere assistenza

sanitaria sia persino della sua necessità. L’ultimo caso è recentissimo:

una signora venuta a parlare col parroco appariva affannata, casualmente

era presente il cardiologo volontario, si è accorto che era in corso un

evento rischioso ed è stato preso in tempo. Poi, come se non bastasse,

abbiamo appurato che la signora non si sottoponeva a visita ginecologica

da 18 anni, dall’ultimo parto. Ora si è convinta a entrare in un

percorso di prevenzione. Ma ci vuole un enorme sforzo di informazione

quasi porta a porta. E poi c’è il problema che molti ci chiedono farmaci

prescritti dai medici che o non abbiamo o che non possiamo dispensare

per mancanza di personale autorizzato. C’è veramente tanto da fare”.