Il festival del libro a Bibbiena

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi e i consiglieri regionali Roberta Casini e Alessandro Tomasi

di Riccardo Ferrucci, 11 febbraio 2026

Firenze – Nel Media Center Sassoli si è svolta la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del Festival del libro per ragazzi di Bibbiena (Ar) che si svolgerà dal 21 febbraio all’8 marzo e che avrà per tema il coraggio. Alla presentazione sono intervenuti la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, i consiglieri regionali Roberta Casini e Alessandro Tomasi, il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli e l’assessora alla cultura Francesca Nassini e, per l’organizzazione di Mondadori Point, Katia Albertoni.

Il Festival del Libro di Bibbiena torna con un calendario ricco di eventi, presentazioni, spettacoli e formazione per insegnanti, in due settimane coinvolgenti con le quali si festeggia la quinta edizione della kermesse promossa dal Comune di Bibbiena e organizzata dallo staff interno, in collaborazione con Mondadori Point di Ponte a Poppi. La manifestazione dedicata quest’anno al tema del coraggio, sarà aperta da Martina Marchiò, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere, che porterà a Bibbiena “Brucia anche l’umanità”, un libro che è il racconto della sua esperienza a Gaza. Ci sarà anche Valentina Mastroianni che porterà la storia di suo figlio Cesare Zambon morto a sei anni nel febbraio 2025. I grandi ritorni sono Marco Erba, Daniele Mencarelli, Luigi Garlando (che porterà a Bibbiena il suo nuovo romanzo su Pertini), Michela Marzano. Ma ci saranno anche personaggi amatissimi dal pubblico come Nicoletta Verna e Manlio Castagna, scrittore, sceneggiatore e regista, è stato nell’organizzazione del festival del cinema per ragazzi di Giffoni per oltre vent’anni. Per i giovani che lo seguono e sono in tantissimi, sarà una gioia poter incontrare Riccardo Pedicone è (su Instagram @rickypedi). Chiuderà la kermesse l’8 di marzo Pera Toons, al secolo Alessandro Perugini, fumettista, content creator, instagrammer, youtuber.

“Il Festival del Libro di Bibbiena – ha detto la presidente Stefania Saccardi – taglia il traguardo della quinta edizione confermandosi un’eccellenza culturale per la Toscana. Quest’anno la kermesse affronta un tema necessario: il coraggio. Come suggerisce l’etimologia, cor agere, il coraggio è l’agire con il cuore, ed è proprio questo spirito che anima il festival. Dalla testimonianza di Medici Senza Frontiere ai grandi nomi della letteratura e dei social, il programma dimostra una straordinaria capacità di parlare a tutti, dai docenti ai giovanissimi. In un momento storico segnato da incertezze, abbiamo bisogno di festival che offrano ai ragazzi strumenti, e i libri sono strumenti straordinari, per il cambiamento e la consapevolezza.

Ringrazio l’amministrazione di Bibbiena e lo staff: investire nella lettura e nel protagonismo dei giovani — impegnati qui anche come creatori di contenuti — significa seminare coraggio e speranza per il futuro del nostro territorio.”

“Un ringraziamento al comune di Bibbiena per questo festival che arricchisce culturalmente l’intera provincia di Arezzo – ha detto la consigliera regionale Roberta Casini – ed è un invito alla lettura che è un modo intelligente per avvicinarsi alla cultura, soprattutto per i giovani. In un momento nel quale i mezzi digitali hanno il sopravvento è fondamentale riscoprire l’oggetto libro e invitare i più giovani a leggere.”

“Vorrei ricordare che la mia città Pistoia è capitale del libro – ha detto il consigliere regionale Alessandro Tomasi – e iniziative come il Festival di Bibbiena dimostrano come attraverso la cultura si fa crescere una comunità migliore. Si vuole mantenere la curiosità e la voglia di leggere soprattutto rivolgendosi alle giovani generazioni.”

“L’edizione 2026 del Festival – ha detto il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli – presenta un calendario ricco di eventi, con laboratori per le scuole, iniziative rivolte ai più piccoli e ai più grandi. Abbiamo già adesso oltre 2.500 studenti prenotati per i vari eventi. Uno dei festival più importanti dedicati al libro in Toscana, con la preziosa e fattiva collaborazione degli studenti delle nostre scuole superiori.”

“Siamo orgogliosi di presentare una kermesse di autori importanti – ha detto l’organizzatore Katia Albertoni della Mondadori Point di Poppi – con tante novità, come Pera Toons che presenterà da noi il suo nuovo libro e altre significative presenze.”

Secondo l’assessora alla cultura Francesca Nassini: “Ci sono scrittori importanti ma il festival è anche altro e molto di più e ve lo racconteremo nelle prossime settimane. Sarà formazione per insegnanti, laboratori per bambini di tutte le età, maratone di lettura, aperitivi letterari, ragazzi e ragazze delle superiori che aiuteranno nelle vesti di giornalisti, presentatori, creatori di contenuti e poi la passione di uno staff che non finisce di metterci l’anima”.

Per rimanere connessi con il festival e prendersi subito un posto in prima fila consultare il sito leggerelibri.it.

