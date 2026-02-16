Al via da Napoli il 19 febbraio il “Giro d’Italia per la Pace”

Un viaggio per costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace

Partirà da Napoli, il prossimo 19 febbraio, il Giro d’Italia per la Pace, una nuova iniziativa per fronteggiare la gravissima situazione internazionale facendo di ogni città un Cantiere e una Scuola di Pace.

In occasione dell’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi e dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, il Giro attraverserà l’Italia portando di città in città la Lampada della Pace di Assisi, simbolo del “sogno universale della fraternità e dell’amicizia sociale” che deve rinascere per fermare la moltiplicazione delle guerre in corso.

“L’anno scorso -afferma Flavio Lotti, coordinatore del Giro d’Italia per la pace- in tanti sono venuti alla Marcia PerugiAssisi. Quest’anno, sarà la Marcia PerugiAssisi ad andare nelle loro città, per continuare il difficile ma necessario lavoro di (ri)costruzione di una coscienza, una cultura e una politica di pace, sui passi di Francesco d’Assisi, Giorgio La Pira e Marina Baretta.”

La prima tappa: Napoli, 19 febbraio

Il Giro prenderà avvio (ore 10.00 Piazza Montecalvario) con la consegna della Lampada della Pace di Assisi ai bambini e alle bambine di alcune scuole di Napoli, per sottolineare la volontà di investire sulle giovani generazioni e di formare nuovi architetti e artigiani di pace.

Alle ore 11.00, nella sede del Consiglio Comunale di Napoli, la luce della Lampada accompagnerà i pensieri e gli impegni dei ragazzi e delle ragazze dei Consigli Municipali Junior.

Alle ore 15.00, da Palazzo San Giacomo partirà la marcia della pace degli studenti di 11 scuole napoletane che si concluderà al Monastero di Santa Chiara dove gli studenti porteranno i loro mattoni di pace e consegneranno la Lampada della Pace di Assisi al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Nel corso della giornata saranno annunciate le prime 100 città del Giro organizzate da Comuni, scuole, università, associazioni, parrocchie e cittadini e che si concluderà il 9 e 10 ottobre a Perugia con la celebrazione dei 40 anni del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani.

Il Giro d’Italia per la Pace è promosso da: Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Rete Nazionale delle Scuole per la Pace in collaborazione con la Rete delle Università per la Pace (RUniPace), il Dottorato di interesse nazionale in Peace Studies, il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova.