Migranti, sbarcati 114 persone a Marina di Ravenna

Migranti. Solidaire, quasi terminate le operazioni di sbarco a Marina di Ravenna delle 114 persone, di cui 52 minori, a bordo della nave della Ong. De Pascale: “L’Emilia-Romagna sempre pronta a fare la sua parte. Umanità e organizzazione al centro delle nostre politiche di accoglienza”

A coordinare i soccorsi la Prefettura e il Comune di Ravenna, con il supporto del personale di forze dell’ordine, sanitari, Croce Rossa e Protezione civile. Delle 112 persone a bordo 52 sono minori, di cui 49 non accompagnati

Bologna – È arrivata questa mattina alla banchina della Fabbrica Vecchia del porto di Marina di Ravenna la nave della Ong tedesca Solidarie. Terminate le verifiche a bordo delle condizioni sanitarie dei passeggeri, si stanno concludendo anche le operazioni di sbarco.

Le persone a bordo, che sono state soccorse nel corso di tre interventi nel mar Mediterraneo, sono 114, 52 sono minori e di questi 49 non sono accompagnati. Quasi tutti sono in buone condizioni sanitarie. A coordinare le operazioni il Comune di Ravenna, la Prefettura, le forze dell’ordine, la Croce Rossa, la Protezione civile e i medici dell’Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (Usmaf). Presente sul posto il delegato del presidente de Pascale per l’immigrazione e la cooperazione, Luca Rizzo Nervo.

“Come sempre la Regione Emilia-Romagna farà la propria parte affinché queste persone, costrette a fuggire da situazioni drammatiche, possano ricevere l’aiuto di cui hanno urgente bisogno- afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. La nostra politica di accoglienza mette al centro due principi fondamentali: umanità e organizzazione, e anche in questa occasione ci siamo fatti trovare pronti a ricevere con dignità persone che hanno trascorso molti giorni in mare dopo essere sopravvissuti a un naufragio. A tutti gli operatori che in queste ore stanno lavorando senza sosta con professionalità e generosità, per prestare le cure necessarie a coloro che ne hanno più bisogno, va il ringraziamento della Regione Emilia-Romagna”.

Terminate le operazioni di sbarco, i passeggeri transiteranno nei locali del circolo Nautico la Standiana, dove saranno completate le procedure di identificazione e saranno fatti ulteriori approfondimenti sanitari e sociali per far partire la presa in carico.

Vincenzo Menichella