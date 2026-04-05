Sono 655 i migranti che si trovano nell’hotspot di Lampedusa dove nelle ultime 48 ore è stato un susseguirsi di sbarchi. Fra i presenti nella struttura di contrada Imbriacola anche 182 minorenni non accompagnati. Per

la tarda mattinata è stato disposto il trasferimento di 270 persone con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Ore 10. Una donna e due uomini con ustioni da idrocarburi, ma anche una donna incinta e un uomo in stato confusionale sono stati portati al poliambulatorio di contrada Grecale, a Lampedusa, dopo lo sbarco di 23 persone al molo commerciale, soccorse nel Canale di Sicilia su gommone di 6

metri dalla nave ong Nihayet Garganey VI. I migranti, partiti a loro dire da Zuara, in Libia, hanno dichiarato di essere originari di Costa d’Avorio, Guinea

Konakry, Mali, Nigeria, Senegal e Sudan e d’aver pagato 950 euro

per la traversata verso l’Italia.

Migranti, la nave Aurora arriva a Lampedusa con 41 persone: 7 dispersi in mare