“La Calabria che vogliamo”. Assemblea Regionale Coldiretti della Calabria

Mobilitazione, confronto con la Regione e priorità per il presente e futuro dell’agricoltura

Coldiretti Calabria La invita a partecipare all’Assemblea Regionale che si terrà venerdì 27 febbraio, alle ore 10.00, presso la Sala Verde della Cittadella Regionale “Jole Santelli”, Viale Europa – Loc. Germaneto, Catanzaro.

L’iniziativa, dal titolo “La Calabria che vogliamo”, rappresenta un momento centrale nel percorso di mobilitazione permanente promosso da Coldiretti per la tutela del reddito agricolo, della sovranità alimentare e del presente e futuro delle imprese del settore primario. Ci sarà uno speciale focus sul dissesto idrogeologico e sarà fatto il punto sui danni causati dai nubifragi che si sono abbattuti sulla Calabria.

Con il Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto, il Direttore Francesco Cosentini, i presidenti provinciali e agricoltori da tutta la regione.

Interverranno:

Salvatore Siviglia, Direttore Generale Dipartimento Ambiente

Giacomo Giovinazzo, Commissario del Consorzio di Bonifica della Calabria

Giuseppe Iiritano, Direttore Generale Dipartimento Agricoltura

Gianluca Gallo, Assessore regionale Agricoltura

Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria

Ufficio Stampa Coldiretti Calabria

ufficiostampa.calabria@coldiretti.it

25 febbraio 2026