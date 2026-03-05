Attacchi all’Iran, Israele: “Operazione durerà almeno un’altra settimana o due”

Notizia in aggiornamento

Antonio Tajani ‘avverte’ l’Italia. ”C’è un concreto rischio dell’allargamento del conflitto” in Medio Oriente, dopo l’operazione israelo-americana contro l’Iran e la successiva rappresaglia iraniana, ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri riferendo alla Camera sugli sviluppi della crisi in Iran e nel Golfo. Poi la rassicurazione: ”Voglio ribadire in quest’aula che l’Italia non è in guerra con nessuno e non sarà in guerra con nessuno. L’essenza della nostra politica estera è parlare con tutti senza rinunciare mai ai nostri valori”.

Proprio commentando la rappresaglia iraniana, Tajani ha giudicato come ”inaccettabile la scelta” dell’Iran ”di attaccare i paesi come Cipro, la Turchia e gli altri Stati del Golfo, adesso anche l’Azerbaigian che non aveva mai condotto operazioni contro Teheran”. Gli attacchi iraniani sono ”azioni insensate che il governo italiano ha condannato senza esitazione”.

Tajani ha poi dichiarato che ”la scomparsa di Khamenei apre la possibilità di un nuovo Medio Oriente basato sulla pace e sul dialogo. Ne ho parlato con Rubio”. E proprio sul colloquio con il segretario di Stato americano: “ho ribadito il rispetto degli accordi bilaterali esistenti tra Italia e Stati Uniti. Rubio ha confermato che la durata della crisi dipenderà dalle decisioni che verranno prese da Teheran e dalle dinamiche interne al regime”.

Il titolare della Farnesina ha spiegato che, durante il colloquio, si è ”condivisa la valutazione sulle responsabilità del regime iraniano, sia sul dossier nucleare, sia sul tema del programma balistico”, così come la ”necessità di contenere la spirale di violenza messa in atto da Teheran dopo gli attacchi dei giorni scorsi”. Tajani ha spiegato che ”Rubio ha condiviso una valutazione positiva sull’andamento delle operazioni, indicando che le forze statunitensi stanno raggiungendo rapidamente e con efficacia i loro obiettivi”.

Crosetto: “Oltre 200 nostri militari via da area interessata a conflitto verso Arabia Saudita”

“Avevamo in quell’area – interessata dalla crisi in Medioriente – prima che scoppiasse il conflitto 2.576 persone e nei giorni scorsi abbiamo intrapreso nuove misure per adeguare la nostra presenza: in Kuwait è in atto un movimento di 239 militari verso l’Arabia Saudita per alleggerire il dispositivo: dei 321 ne rimarranno 82. Discorso analogo in Qatar, dove 7 dei 10 militari stanno raggiungendo l’Arabia Saudita. Anche in Bahrein, dove abbiamo 5 militari, stiamo ritirando il personale a causa della momentanea inattività del comando. In Libano, alla luce degli ultimi sviluppi, stiamo valutando attentamente la situazione e siamo pronti a far fronte ad ogni esigenza anche con personale navale per eventuali evacuazioni anche di personale civile. A Erbil avevamo già agito prima dell’inizio del conflitto,operando una riduzione significativa e una dispersione del personale, facendo rientrare in Italia 102 militari e trasferendone in Giordania 75; anche relativamente ai velivoli avevamo già trasferito in un’altra sede prima dell’inizio degli scontri i c27 e i 5 elicotteri”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle comunicazioni alla Camera sulla guerra in Iran.

“Sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale e degli organismi multilaterali, che sta generando un mondo sempre più governato dal caos. Era purtroppo prevedibile dopo l’anomalia totale di un membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che invadeva un suo vicino chiaramente più debole. Come abbiamo visto, la situazione è sempre più instabile e imprevedibile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando della crisi iraniana ai microfoni di Rtl 102.5.

Aggiornamento Comunicati sul conflitto in corso

Nuovi arrivi di connazionali in Italia dalla regione del Golfo. Vengono organizzati nuovi voli di rientro. I cittadini devono registrarsi per ricevere informazioni

Pubblicato: 4 Mar 2026 ore 13:12

Questa mattina sono partiti altri due voli della Oman Air da Mascate in direzione di Roma con a bordo un totale di 249 cittadini italiani, assistito dalla Farnesina.

A questi si aggiungono i circa 2500 italiani rientrati in Italia nelle ultime ore da Abu Dhabi, Riad e Mascate, utilizzando voli commerciali facilitati dalla Farnesina e voli prenotati privatamente.

Nei prossimi giorni altri voli, facilitati dalla Farnesina con l’aiuto delle Sedi diplomatico-consolari nella regione, partiranno da Abu Dhabi, Dubai, Mascate, Riad, Malè e Colombo verso l’Italia.

La Farnesina rinnova l’invito a seguire le comunicazioni ufficiali e a registrarsi sull’App Viaggiare Sicuri o sul sito www.dovesiamonelmondo.it per ogni aggiornamento sugli sviluppi nella regione, che sarà comunicato attraverso questi canali istituzionali.

I cittadini non registrati sui siti del Ministero non riusciranno a ricevere le comunicazioni che l’Unità di Crisi, le Ambasciate e i Consolati sono in grado di inviare per aggiornare le indicazioni sui voli e sulle indicazioni di sicurezza.

Tajani: pronti nuovi voli di rientro dal Medio Oriente

Pubblicato: 3 Mar 2026 ore 10:22

“Stiamo lavorando senza sosta per assistere i nostri connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente. Per rispondere all’emergenza in corso, stiamo facilitando, insieme alle Ambasciate italiane nella regione e in collaborazione con le Autorità locali, alcuni voli di rientro dei connazionali dalla regione del Medio Oriente” ha indicato il Ministro Tajani.

Per oggi 3 marzo sono previsti:

due voli commerciali speciali da Mascate (Oman) verso Roma Fiumicino, per un totale di circa 300 persone.

un volo da Abu Dhabi diretto a Milano con a bordo circa 200 persone, tra cui gli studenti, in larga parte minorenni, della World Students’ Connection presenti a Dubai. Il gruppo si trova già presso l’aeroporto di Abu Dhabi ed è assistito dal personale dell’Ambasciata a Abu Dhabi e del Consolato Generale a Dubai.

altri due voli Etihad da Abu Dhabi per l’Italia, uno alle ore 14:20 per Milano e l’altro alle ore 14:40 per Roma. I voli sono destinati a riproteggere i passeggeri che non erano potuti partire prima con la compagnia.

Per domani 4 marzo è già stato programmato un ulteriore volo da Mascate (Oman).

È stato approntato un meccanismo di trasferimento via autobus dagli Emirati Arabi Uniti all’Oman: i primi spostamenti sono già in corso. Le istruzioni per i trasferimenti sono inviati a chi si trova negli Emirati ed è registrato sulla app “Viaggiare Sicuri” o sul sito www.dovesiamonelmondo.it

Un analogo sistema è in corso di predisposizione da Kuwait, Bahrein e Qatar verso l’Arabia Saudita.

La Farnesina rinnova l’invito a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e a registrarsi sull’App Viaggiare Sicuri o sul sito www.dovesiamonelmondo.it per ogni aggiornamento, che sarà comunicato attraverso questi canali istituzionali.

Tajani: i 200 studenti bloccati a Dubai sono in partenza da Abu Dhabi verso Milano. Nuovi bus organizzati per l’Oman, e nuovi voli charter da Mascate verso l’Italia. Già operativa a Mascate squadra di rinforzo della Farnesina

Pubblicato: 3 Mar 2026 ore 08:35

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che sono in partenza da Abu Dhabi i circa 200 studenti che partecipavano a un corso a Dubai: verranno trasferiti in aereo a Linate. Sul volo viaggiano anche alcuni cittadini italiani in particolari condizioni di salute.

Altri bus sono disponibili per il trasferimento dagli Emirati verso l’Oman, e altri voli charter messi a disposizione dalla compagnia Oman Air vengono organizzati in queste ore per i passeggeri diretti in Italia.

A Mascate, intanto, dalle 4,30 del mattino è già operativo il primo gruppo di funzionari di rinforzo alle sedi diplomatiche. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in accordo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha chiesto alla Farnesina di creare un’unità di supporto di diplomatici, carabinieri, finanzieri.

Gruppo di italiani trasferiti da Dubai partiti dall’Oman con volo charter per l’Italia

Pubblicato: 2 Mar 2026 ore 15:07

É partito da Mascate un primo volo charter con 127 cittadini italiani bloccati in Oman oppure trasferiti da Dubai in Oman con assistenza della Farnesina. Ad Abu Dhabi, Dubai e in Oman ambasciate e consolati stanno lavorando per favorire il trasferimento di cittadini italiani verso aeroporti operativi della regione. La compagnia aerea Etihad sta organizzando brevi aperture anche dell’aeroporto di Abu Dhabi.

Ministero degli Esteri segue anche il caso di circa 200 studenti e tutor del WSC bloccati a Dubai

Pubblicato: 1 Mar 2026 ore 19:18

L’ambasciata ad Abu Dhabi e il consolato a Dubai stanno seguendo i casi di centinaia di cittadini italiani bloccati negli Emirati Arabi Uniti a causa della chiusura degli spazi aerei dovuta alla crisi in corso in Iran. Tra gli altri un gruppo di studenti di licei italiani: il conteggio dei responsabili del WSC World Student Connection riporta un totale di 190 italiani, di cui 124 studenti minorenni e 66 tra studenti, docenti e staff WSC maggiorenni.

Sono state messe a disposizione 45 camere all’Hotel Le Meridien e ulteriori 20 camere sono invece prenotate presso un hotel a Bur Dubai (Dubai).

Tutti i giovani sono affidati ai propri tutor e docenti e saranno seguiti 24 ore su 24 dallo staff del WSC.

Istituita alla Farnesina “Task Force Golfo” per l’assistenza agli italiani bloccati nella regione

Pubblicato: 1 Mar 2026 ore 11:39

A seguito dell’escalation del conflitto in Medio Oriente, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha creato una “Task Force Golfo” per rafforzare il lavoro dell’Unità di Crisi, sostenere l’impegno delle Ambasciate e dei Consolati nella regione e far fronte alle migliaia di richieste di assistenza dei cittadini bloccati nei Paesi del Golfo. Il Ministro è inoltre in costante contatto con gli Ambasciatori in Iran e della regione per valutare l’andamento delle operazioni militari di Israele e Stati Uniti.

Il Governo italiano ha accolto con favore la collaborazione che i governi del Golfo e le loro linee aeree stanno offrendo ai cittadini bloccati, innanzitutto offrendo assistenza per alloggiare in albergo. L’ambasciata negli Emirati e quella in Qatar sono riuscite a far spostare dagli aeroporti in alberghi tutti i passeggeri in attesa. Al momento non ci sono previsioni di riapertura degli aeroporti.

Le Ambasciate e i Consolati d’Italia nella regione mediorientale sono pienamente operativi per prestare assistenza ai connazionali presenti nei rispettivi paesi di competenza.

Di seguito i numeri da contattare per emergenze:

• Ambasciata d’Italia a Tel Aviv: +972548803940

• Consolato d’Italia a Gerusalemme: +972505327166

• Ambasciata d’Italia a Teheran: +989121035062

• Ambasciata d’Italia a Riad: +966505254792

• Consolato d’Italia a Gedda: +966506678310

• Ambasciata d’Italia a Manama: +973 39539079

• Ambasciata d’Italia a Kuwait City: +96599019353

• Ambasciata d’Italia a Doha: +974 55513365

• Ambasciata d’Italia a Baghdad: +9647866993034

• Ambasciata d’Italia a Beirut: +9613489966

• Ambasciata d’Italia ad Amman: +962775415000

• Ambasciata d’Italia a Mascate

+968 99332655

+968 90684282

• Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi:

+971 50 818 07 80

+971 50 010 19 98

• Consolato Generale d’Italia a Dubai:

+971 050 656 3375

+971 050 866 9546

+971 050 920 1247

+971 050 248 2601

+971 050 302 4263

L’Unità di Crisi della Farnesina è reperibile a questo recapito telefonico: +39 0636225

D’Alema: “Se Iran avesse bomba nucleare non ci sarebbe guerra”

D’Alema: “Se Iran avesse bomba nucleare non ci sarebbe guerra”

Le parole dell’ex premier Massimo D’Alema sulla guerra Iran-Israele. Ecco cos’ha detto

Adnkronos

Il ministro ha poi riferito sulla situazione dei tanti italiani nell’area: “Sono ‘quasi 10mila gli italiani aiutati a lasciare le aree a rischio. Anche stamattina sono rientrati circa 200 italiani con fragilità”, ha aggiunto Tajani spiegando che ”il governo sta lavorando senza sosta per seguire i nostri connazionali nella regione”.

“La gravità della situazione richiede a tutti noi, governo e parlamento, un’assunzione di responsabilità condivisa”, ha continuato Tajani, spiegando che “il governo è pronto a intervenire anche sul fronte economico per mitigare l’impatto di questa crisi che purtroppo già visibile”.

”Preoccupa il blocco dello stretto di Hormuz, punto di passaggio vitale per gli approvvigionamenti energetici globali”, ha aggiunto Tajani affermando che ”i prezzi del petrolio e del gas hanno già fatto registrare rialzi significativi” e ”i premi assicurativi sulle rotte marittime sono aumentati”. Tajani ha aggiunto che ”le conseguenze delle tensioni nello stretto di Hormuz rischiano di pesare anche sui prezzi di molte materie prime e su quelle di grano e cereali”.

”Nelle ultime ore c’è un’evoluzione non positiva” del conflitto in corso in Medio Oriente, con ”l’Iran che conduce attacchi indiscriminati” di rappresaglia, ”stamane anche contro l’Azerbaigian”, ha aggiunto Tajani, “il governo continuerà a impegnarsi, in stretto raccordo con i partner europei con i quali sono in costante contatto e con gli attori della regione, per allentare le tensioni, prevenire un ulteriore allargamento del conflitto e favorire ogni iniziativa utile alla de-escalation”.

Nuova ondata di attacchi contro l’Iran. Israele: “Operazione durerà almeno un’altra settimana o due”

Esplosioni a Teheran e in periferia. Carney non esclude partecipazione militare Canada a operazione Usa Israele. Qatar evacua residenti vicino ad ambasciata Usa

Nuova ondata di attacchi contro l’Iran.

Nuova una vasta ondata di attacchi aerei di Israele sull’Iran oggi, giovedì 5 marzo. Nei raid sono state prese di mira le infrastrutture del regime in tutta Teheran, che conferma esplosioni nella zona occidentale della capitale e in periferia, oltre che nella città di Karaj.

Secondo quanto anticipano le forze militari israeliane l’operazione militare contro l’Iran durerà almeno un’altra settimana o due. In questo arco di tempo, altre migliaia di obiettivi del regime saranno presi come obiettivo, rende noto il Times of Israel. L’obiettivo di Israele è quello di smantellare sistematicamente il regime e i suoi siti militari. Da sabato a ieri le Idf hanno sganciato sull’Iran più di 5mila bombe.

Colpita petroliera al largo del Kuwait, greggio in mare

Una petroliera è stata colpita da una “grande esplosione” nelle acque al largo del Kuwait, provocando una fuoriuscita di greggio in mare. Lo rende noto l’Ukmto, l’Agenzia britannica per la sicurezza marittima, spiegando che la petroliera colpita era ancorata a 30 miglia nautiche a sud-est del porto di Mubarak Al Kabeer.

La nave sta imbarcando acqua, precisa l’Ukmto, mentre sono state segnalate piccole imbarcazioni in fuga. L’equipaggio è al sicuro e non si è sviluppato alcun incendio, prosegue l’agenzia.

16 minuti fa

Hegseth a Katz: “Vai avanti fino in fondo, Usa con te”

”Vai avanti fino in fondo, gli Stati Uniti sono con te”. Questo il messaggio che il capo del Pentagono Pete Hegseth avrebbe inviato al ministro della Difesa israeliano Israel Katz rispetto all’operazione militare in corso contro l’Iran. Lo riferisce il ministero della Difesa di Israele riferendo di un colloquio telefonico nella notte tra Hegseth e Katz.

Nel corso del colloquio, Katz ha espresso a Hegseth le sue condoglianze per la morte di sei militari statunitensi durante l’operazione militare israelo-americana contro l’Iran. Katz ha quindi sottolineato che Israele sta facendo e continuerà a fare tutto il possibile per contribuire a proteggere la sicurezza delle truppe statunitensi nella regione.

Katz ha anche ringraziato Hegseth per il suo grande sostegno a Israele e per l’ampia assistenza nella difesa dei suoi cittadini.

19 minuti fa

Riad: distrutti diversi droni che sorvolavano A. Saudita

Il ministero della Difesa saudita ha reso noto che le forze militari hanno distrutto diversi droni che sorvolavano il Paese senza precisare da dove venissero. Un drone è stato intercettato a est della regione settentrionale di Al-Jawf e altri tre a est del governatorato di al-Kharj, a sud est di Riad.

23 minuti fa

Senatori Gop bloccano provvedimento per limitare poteri guerra Trump

Senatori repubblicani hanno bloccato un provvedimento bipartisan che avrebbe limitato il potere di Donald Trump di proseguire la guerra contro l’Iran senza l’autorizzazione del Congresso, anche, come sta accadendo, con l’estensione del conflitto. La mozione per trasferire la risoluzione dalla Commissione esteri è stata respinta con 47 voti favorevoli e 53 contrari. L’unico repubblicano a votare in favore è stato Rand Paul. Le due moderate Susan Collins (Maine) e Lisa Murkowski (Alaska), hanno entrambe votato per bloccare la risoluzione, pur introducendo note di attenzione sull’operazione.

28 minuti fa

Oggi Tajani e Crosetto in Parlamento. Opposizioni in pressing: “In Aula venga Meloni”

Iran, Tajani e Crosetto oggi in Parlamento. Opposizioni in pressing: “In Aula venga Meloni”

L’Iran e l’evoluzione del quadro internazionale al centro delle comunicazioni del ministro degli Esteri e del ministro della Difesa

www.adnkronos.com

37 minuti fa

Centcom chiede a Pentagono più ufficiali intelligence per 100 giorni

Il Centcom, il Comando Centrale degli Stati Uniti, ha chiesto al Pentagono di inviare un numero maggiore di ufficiali dell’intelligence militare al suo quartier generale a Tampa, in Florida, per supportare le operazioni di guerra contro l’Iran per almeno 100 giorni. Lo scrive Politico aggiungendo che probabilmente il periodo si estenderà fino a settembre.

Politico spiega che questa è la prima richiesta di ulteriore personale di intelligence ed è un segnale che il Pentagono sta stanziando risorse per operazioni che potrebbero proseguire ben oltre le quattro settimane menzionate dal presidente americano Donald Trump quando ha stimato la durata dell’operazione contro l’Iran.

40 minuti fa

Media: funzionario Hamas ucciso in raid Idf su Beirut

Un funzionario di Hamas è stato ucciso negli attacchi israeliani a Beirut. Lo rende noto l’agenzia di stampa statale libanese National News Agency (Nna), che ha segnalato diversi attacchi israeliani nelle prime ore di oggi. Due attacchi, ha precisato, hanno colpito la roccaforte di Hezbollah a sud di Beirut.

L’esercito israeliano, che in precedenza aveva chiesto ai residenti di abbandonare i sobborghi di Beirut dove erano previsti attacchi, ha dichiarato di aver colpito diversi “centri di comando” di Hezbollah nella capitale libanese.

43 minuti fa

Carney non esclude partecipazione militare Canada a operazione Usa Israele

Il Premier canadese Mark Carney non esclude la partecipazione militare del Canada alla guerra di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, nel quadro dell’escalation del conflitto in Medio Oriente. “Non si può mai categoricamente escludere la partecipazione. Saremo al fianco dei nostri alleati”, ha dichiarato Carney, in visita in Australia. Carney aveva in precedenza sottolineato che l’operazione militare di Usa e Israele era “incoerente con il diritto internazionale”.

48 minuti fa

Australia dispiega ‘risorse militari’ in Medio Oriente

L’Australia dispiega “risorse militari” in Medio Oriente dopo l’inizio degli attacchi di Israele e Stati Uniti contro l’Iran e la risposta di Teheran contro i Paesi del Golfo e in Medio Oriente. Lo ha annunciato il Premier Anthony Albanese in un discorso pronunciato in Parlamento senza precisare altro. Nella regione si trovano 115mila australiani. I media australiani hanno aggiunto che le risorse dispiegate sono aerei militari.

50 minuti fa

Teheran: esplosioni nella capitale e in periferia

Teheran ha confermato che si sono registrate esplosioni nella zona occidentale della capitale e in periferia, oltre che nella città di Karaj. Lo riferiscono i media iraniani.

53 minuti fa

Qatar evacua residenti vicino ad ambasciata Usa

Il Qatar ha annunciato l’intenzione di evacuare i residenti che vivono nei pressi dell’ambasciata di Washington a Doha, dopo gli attacchi iraniani di rappresaglia contro il paese del Golfo. “Le autorità competenti stanno evacuando i residenti che vivono nelle vicinanze dell’ambasciata statunitense come misura precauzionale temporanea”, ha scritto il ministero degli Interni del Qatar su X. “È stato loro fornito un alloggio adeguato come parte delle necessarie misure preventive”, ha aggiunto.

In precedenza il ministero aveva esortato i cittadini a “restare all’interno delle proprie case e degli edifici” e a “evitare di uscire se non in caso di necessità”. Martedì un missile balistico iraniano ha colpito una base militare statunitense ad Al-Udeid, 40 chilometri a sud-ovest di Doha, come ha affermato il ministero della Difesa del Qatar. In precedenza il Qatar ha detto di aver sventato gli attacchi all’aeroporto internazionale di Hamad.

07:31

Iran: nessun missile lanciato verso Turchia rispettiamo sovranità Ankara

Lo Stato Maggiore dell’esercito iraniano ha negato che “un missile sia stato lanciato verso il territorio turco”, aggiungendo “rispettiamo la sovranità della vicina Turchia”. Inoltre il vice comandante del quartier generale iraniano di Khatam al-Anbiya ha affermato che “siamo pronti a continuare la guerra e non ci interessa quanto durerà, finché non raggiungeremo i nostri obiettivi”.

Il generale ha poi contraddetto i Guardiani della rivoluzione iraniana affermando: “Non abbiamo chiuso lo Stretto di Hormuz, stiamo gestendo le navi al suo interno secondo i protocolli internazionali e stiamo trattando con navi militari che si spacciano per navi commerciali”.

07:28

Nuova ondata di attacchi contro Teheran

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato una vasta ondata di attacchi aerei su Teheran. Lo hanno annunciato le Idf spiegando che nei raid sono state prese di mira le infrastrutture del regime in tutta la capitale iraniana.

Oggi

07:27

Teheran minaccia di colpire impianto nucleare israeliano di Dimona

Teheran afferma che prenderà di mira il sito nucleare israeliano di Dimona se Israele e Stati Uniti cercheranno di rovesciare il regime in Iran. Lo riporta l’agenzia Isna, che cita come fonte un alto grado militare iraniano.

Teheran: “Tre missili contro forze curde nel Kurdistan iracheno”

L’Iran ha reso noto di aver lanciato un attacco contro il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno. “Abbiamo preso di mira la base dei gruppi curdi con tre missili”, è il testo di un comunicato militare citato dall’agenzia Irna. Teheran ha sottolineato di aver colpito gruppi curdi “che si oppongono alla rivoluzione” come segno di avvertimento alle forze “separatiste” che vogliono scendere in campo contro l’Iran. Nel raid è morto l’esponente di un gruppo di curdi iraniani in esilio. “I gruppi separatisti non pensino di poter scendere in campo. Non lo tollereremo”, ha dichiarato il segretario del Consiglio supremo iraniano, Ali Larijani.

Migliaia di soldati iraniani sono stati uccisi in quattro giorni di attacchi, ha precisato il comandante della base aerea di Ramat David, identificato solo con l’iniziale del suo nome in ebraico, Aleph.

D’Alema: “Se Iran avesse bomba nucleare non ci sarebbe guerra”

Discover

Usa, media: “Nuova strategia Trump prevede allontanamento Italia da Ue”

Discover