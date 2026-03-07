L’8 marzo al Santa Maria della Scala:

ingresso gratuito per le visitatrici

Orario continuato 10-19. Nel percorso anche la mostra di Teodora Axente

“Metamorfosi del Sacro”, riallestita fino al 30 agosto 2026

Siena, 7 marzo 2026 – Una giornata per attraversare il Santa Maria della Scala con tempo e sguardo nuovi: domenica 8 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale della Donna, il Complesso museale Santa Maria della Scala di Siena propone ingresso gratuito per tutte le visitatrici con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00.

L’iniziativa è un invito a riscoprire, senza fretta, uno dei luoghi più identitari di Siena: l’antico Spedale sorto nel IX secolo che ha accolto pellegrini e viandanti lungo la Via Francigena e che oggi custodisce un patrimonio di spazi, opere e memorie unico tra cui il Pellegrinaio, il Museo Archeologico Nazionale di Siena, Il Museo della città, la Fonte Gaia, l’oratorio dei Disciplinati, l’oratorio della Compagnia di Santa Caterina della Notte e il Museo d’Arte per bambini. All’interno del Complesso sarà possibile visitare anche “Metamorfosi del Sacro – Opere in dialogo con Siena” di Teodora Axente, un riallestimento della prima mostra dell’artista a Siena, ospitata al VI livello di Palazzo Squarcialupi fino all’11 gennaio scorso. Oggi la ritroviamo in dialogo con gli spazi della ex stalla, al III livello, con una selezione di 14 opere. Si tratta della prima personale di respiro internazionale, in Italia, dell’artista rumena scelta dal Comune di Siena per realizzare il Palio dell’Assunta del 16 agosto 2026. Il progetto, da un’idea di Cristiano Leone, curato da Riccardo Freddo e Michelina Eremita e realizzato in collaborazione con la Galleria Rosenfeld di Londra, è concepito come un intervento radicalmente site-specific: pittura contemporanea e storia del Santa Maria della Scala si incontrano nuovamente in un dialogo serrato, in cui immagini visionarie e presenze evocate rinnovano, con un linguaggio attuale, il senso del sacro. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto 2026.

LINK PER LE FOTO: https://we.tl/t-hm4fUr9C5D

Foto credit: Roberto Testi