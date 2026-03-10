Palio dei Somari a Torrita di Siena: dal 14 al 22 marzo va in scena la 69ª edizione della storica manifestazione

L’Associazione Sagra San Giuseppe ETS presenta in Regione Toscana l’edizione 2026 del Palio dei Somari, dal 14 al 22 marzo a Torrita di Siena. Il 12 marzo la tradizionale diretta televisiva.

Firenze 10/03/2026 – A pochi giorni dal suo inizio, la 69esima edizione del Palio dei Somari di Torrita di Siena, è stata presentata questa mattina presso la sede del Consiglio Regionale della Toscana. Alla conferenza stampa dell’evento, in programma dal 14 al 22 marzo, sono intervenuti: Simone Bezzini, Consigliere della Regione Toscana, Massimo Bolici, Presidente dell’Associazione Sagra San Giuseppe ETS, Roberto Trabalzini, Assessore alla Cultura del Comune di Torrita di Siena e Jacopo Grazi, per la Commissione Pubblicità e Comunicazione dell’Associazione Sagra San Giuseppe.

Ad aprire la conferenza le parole di Simone Bezzini, Consigliere Regionale: “Il Palio dei Somari rappresenta uno degli eventi più significativi quando parliamo di tradizioni in Toscana. È una manifestazione che affonda le proprie radici nella comunità di Torrita di Siena e che si rinnova da ben 69 edizioni, attirando ogni anno tantissimi visitatori. Non è soltanto un appuntamento di grande richiamo nei giorni del Palio, ma una realtà che caratterizza la vita del paese durante tutto l’anno grazie alla vitalità delle otto contrade. Questa manifestazione riesce a tenere insieme tradizione, cultura e capacità di attrazione turistica e rappresenta, durante tutto l’anno, un presidio di coesione sociale e di rafforzamento dell’identità territoriale. Un valore aggiunto per la comunità e un elemento distintivo che contribuisce a rendere Torrita di Siena un punto di riferimento nel panorama degli eventi di rievocazione storica della nostra regione”.

“Ci teniamo a ringraziare la Regione Toscana che ci ospita ogni anno per presentare il nostro Palio dei Somari, ormai diventato una tradizione che va oltre le aspettative dei torritesi che, ormai sessant’anni fa si sono riuniti e hanno dato vita alla festa – dichiara Roberto Trabalzini, Assessore alla Cultura di Torrita di Siena – L’idea iniziale era quella di fare vivere una giornata di festa ai torritesi, trovando uno stimolo d’unione comunitaria, ma invece siamo andati ben oltre e siamo orgogliosi di potere affermare che la festa cresce ogni anno in maniera esponenziale. Le contrade vivono tutto l’anno portando in alto lo spirito della manifestazione ed è giusto che anche chi la vive da fuori possa godere dello spettacolo che offre il Palio dei Somari. Per questo ci tengo a dire che anche quest’anno sarà attivo il servizio gratuito navette, con arrivo al centro storico del paese, nelle giornate di sabato 14, domenica 15 e domenica 22 marzo”.

A prendere la parola è stato poi il Presidente dell’Associazione Sagra San Giuseppe ETS, Massimo Bolici: “Ci riuniamo ancora una volta per celebrare un traguardo che parla al cuore della nostra comunità: sessant’anni di storia, iniziati nel 19 marzo 1966 grazie all’entusiasmo di alcuni torritesi. Ogni anno – prosegue il Presidente – Torrita si veste a festa per una settimana ricca di taverne, spettacoli, gare tra sbandieratori e tamburini, fino ad arrivare al corteo storico e alla corsa nel Gioco del Pallone. La corsa è come sempre il momento più atteso: gli otto somari, montati dai fantini, rendono ogni gara imprevedibile. Il Palio è molto più di una competizione: è un fondamentale momento di aggregazione per i torritesi. Anche per questo abbiamo deciso di investire, dopo la tribuna con postazione sopraelevata per spettatori diversamente abili acquistata lo scorso anno, in un’altra tribuna, che va a completare gli spalti dal lato-strada del Gioco del Pallone, consentendo ad altri 170 spettatori di godere dello spettacolo. In ultimo, tengo a dire che tutto ciò che possiamo ammirare durante la festa è il frutto dell’impegno e della passione di tante persone che lavorano con dedizione per rendere possibile ogni edizione. A loro va il nostro più sentito ringraziamento.”

Il programma: La 69ª edizione si aprirà giovedì 12 marzo, alle ore 21:00 presso la Sala Abbozzi di Palio, con la tradizionale diretta televisiva NTI per la presentazione ufficiale della manifestazione.

Il primo grande weekend entrerà nel vivo sabato 14 marzo: alle ore 18:00 in via B. Peruzzi sarà presentata la targa celebrativa dei 60 anni della manifestazione; dalle 18:30 in Piazza Matteotti spazio alla rievocazione storica e al sorteggio delle batterie della corsa, con la riconsegna del premio “Sfoggiato” da parte della Contrada Porta Gavina. Alle 19:00 verrà presentato ufficialmente il Palio 2026, seguito dall’apertura delle Taverne nel centro storico alle 19:30, quest’anno a deliziare il pubblico ben otto diverse proposte culinarie, una per ogni taverna. La serata proseguirà in Piazza Matteotti con gli spettacoli dei Monaci Alchimisti, l’arte circense “Fly in the Street” di Alessio Burini, lo spettacolo di fuoco “Il Merkante dei Sogni” dei Kronos Acrobatic Theater e, a chiudere, il Dj Set firmato Fabrik.

Domenica 15 marzo sarà dedicata alle famiglie e ai giovani: al Parco della Rimembranza tornerà “Somarando”, area per bambini, mentre nel centro storico sfileranno i gruppi ospiti della XIV Festa dei Giovani Sbandieratori e Tamburini. Novità l’apertura delle taverne anche a pranzo. Nei Giardini di Via Maestri esposizione di rapaci a cura di Urbeveteris Falconis e spettacoli durante tutta la giornata. Nel pomeriggio esibizioni con falchi, spettacoli circensi e la XIV Festa dei Giovani Sbandieratori e Tamburini in Piazza Matteotti. In serata la riapertura delle Taverne e spettacolo finale pirotecnico.

Il clima più goliardico animerà il borgo martedì 17 marzo con “Rime di Palio”, progetto delle classi quarte della Scuola Primaria di Torrita di Siena in collaborazione con Spazio Musical Academy, seguito dall’aperitivo e street food nel centro storico e dal quiz tra le Contrade “Avanti un altro… Somaro” al Teatro degli Oscuri.

Momento solenne giovedì 19 marzo, alle ore 20:30, con la Santa Messa di San Giuseppe e la Benedizione della Casacca del Fantino presso la Chiesa Madonna della Pace.

Le tradizionali cene propiziatorie si terranno venerdì 20 marzo nelle Contrade.

Il secondo weekend si aprirà sabato 21 marzo con l’apertura della Taverna dello Sbandieratore al Parco della Rimembranza, alle ore 19:00, seguita, alle ore 21:30, in Piazza Matteotti dalla Benedizione del Palio 2026, dalla gara a coppie tra Sbandieratori e Tamburini delle otto Contrade e dall’esibizione dei gruppi dei Quattro Castelli.

Gran finale domenica 22 marzo: dalle ore 9:00 l’arrivo dei Cortei delle Contrade in Piazza Matteotti, alle 10:00 la Santa Messa presieduta da S.E. Rev.ma Cardinale Augusto Lojudice, Arcivescovo Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza., presso la Chiesa Madonna della Pace. A seguire spettacolo di bandiere, tamburi e chiarine, il Corteo Storico nelle vie del borgo e, dalle 15:30 al Gioco del Pallone, l’ingresso delle Contrade e del Palio. Alle ore 16:00 si correrà il 69° Palio dei Somari.

Questa edizione si inserisce in un anno particolarmente significativo per il Palio e per l’intera comunità torritese, la comunità si prepara a vivere infatti anche un’edizione straordinaria il prossimo 6 giugno, ulteriore testimonianza della vitalità e della forza identitaria di una festa che non smette di crescere e che è pronta a rivivere dal 12 marzo a Torrita di Siena.