Progetto Uracc, si svolgeranno a Terni, lunedì 16 marzo, e a Perugia, venerdì 20 marzo, due appuntamenti su “L’Umbria che cambia: strategie e strumenti per un adattamento sostenibile” per presentare il focus sull’adattamento ai cambiamenti climatici.

(AUN) – Perugia, 12 marzo 2026 – La Regione Umbria, in collaborazione con 3A–PTA, promuove due mattinate di approfondimento dedicate alla resilienza territoriale e alla sostenibilità ambientale. L’iniziativa rientra nelle attività del progetto europeo Uracc (Umbria region adaptation to climate change) finanziato dal programma Pathways2Resilience.

Alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente, energia e programmazione territoriale, Thomas De Luca, studenti, professionisti, stakeholder e istituzioni si confronteranno per analizzare i rischi climatici e coordinare gli interventi di protezione e adeguamento nei settori chiave — agricoltura, salute, risorse idriche e infrastrutture — con l’obiettivo di progettare un futuro capace di adattarsi positivamente al cambiamento, nei due incontri “L’Umbria che cambia: strategie e strumenti per un adattamento sostenibile” nel corso dei quali verrà presentato il focus sull’adattamento ai cambiamenti climatici nella nostra regione.

Gli incontri si terranno dalle ore 9.30 alle 13.00 nelle seguenti date e sedi:

Terni – Lunedì 16 marzo 2026, presso Arpa Umbria, Sala Santoloci (Via C.A. Dalla Chiesa, 32).

Perugia – Venerdì 20 marzo 2026, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani (Corso Vannucci, 47).

Pensato come un momento di dialogo aperto tra studenti, cittadini, tecnici ed esperti, l’evento offrirà l’occasione per discutere le azioni concrete necessarie ad affrontare le sfide climatiche. Un appuntamento strategico per trasformare le attuali criticità ambientali in opportunità di innovazione e sviluppo, a beneficio delle generazioni presenti e future.