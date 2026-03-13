Ance Sicilia

Collegio Regionale Costruttori Edili Siciliani

Comunicato stampa

Con il gasolio fino a 2,42 euro al litro e l’energia a 150 euro a MWh

all’ingrosso

schizzati alle stelle in Sicilia i prezzi dei materiali da costruzione

Ance Sicilia: “Queste sono speculazioni e non c’è solo il caro-energia:

avviare controlli e prevedere aiuti e compensazioni anche per questa

categoria”

Palermo, 13 marzo 2026 – “Evidenti speculazioni sul prezzo del gasolio e

del gas, che si riflettono su trasporti ed energia, fanno sì che le

imprese edili siciliane stiano pagando un costo altissimo che richiede

immediati aiuti”. Lo sostiene Salvo Russo, presidente di Ance Sicilia,

ritenendo che “i carburanti e il metano che si stanno vendendo adesso

risalgono a contratti e stoccaggi precedenti che nulla hanno a che fare

con la guerra in Iran cominciata appena una settimana fa” e che “non si

giustificano questi prezzi alle stelle”.

Dati alla mano, “nell’Isola rileviamo – dice Russo – un forte aumento

del prezzo del gasolio, che ieri in Sicilia, secondo la rilevazione del

Ministero delle Imprese, ha raggiunto 2,05 euro al litro al self

service, ma con punte tra 2,10 e 2,20 lungo la rete autostradale e in un

caso a 2,42 euro, con un incremento di quasi 1 euro al litro rispetto a

prima della guerra, che ci avvicina pericolosamente alla soglia di 2,50

euro, a fronte di un aumento di appena il 10% del prezzo del petrolio da

inizio anno, e che si traduce inevitabilmente in una maggiorazione del

costo dei trasporti. Inoltre, ieri il gas al Ttf di Amsterdam ha chiuso

a 50,9 euro a MWh, ma per contratti ‘future’ con scadenza a maggio 2026;

eppure, secondo il monitoraggio quotidiano del Gme, già ieri il prezzo

zonale dell’energia all’ingrosso (Pun Index) in Sicilia è stato di 151

euro a MWh, con punte di 222 euro, contro una media nazionale del Pun

degli ultimi mesi di 115 euro. Gasolio, gas ed energia incidono

notevolmente sui costi di produzione dei materiali che più ci

riguardano, come il ferro, l’acciaio, il cemento, il bitume e il

polietilene, e le ditte fornitrici hanno dovuto trasferire questi

maggiori oneri sui loro listini”.

Le imprese edili siciliane, impegnate nei cantieri del “Pnrr” e delle

altre infrastrutture pubbliche e nelle opere civili, che avevano

impostato il lavoro su prezzari e preventivi fissati da tanto tempo,

nel giro di una settimana si sono così ritrovate a dovere fare fronte a

improvvise impennate dei costi dei materiali, a partire da quelli

derivati dal petrolio.

Come il bitume, che presenta queste variazioni: in Sicilia orientale

emulsione +13,33% rispetto a febbraio, binder +6,94%, tappetino +4,27%,

e le ditte fornitrici hanno già annunciato ulteriori aumenti di listino

per la prossima settimana; in Sicilia occidentale il gas per

confezionare il bitume è cresciuto del 17,35% rispetto a febbraio, il

gasolio del 6,27%, l’olio combustibile denso Btz del 50%, l’emulsione,

il binder e il tappetino del 10-12%. Peggiore la situazione per i tubi

in polietilene, con listini aumentati del 30%.

Conclude Salvo Russo: “Purtroppo gli effetti di queste speculazioni

sulle materie prime sono già pesanti e incidono su tutta la filiera

delle costruzioni. Senza un intervento urgente, le imprese siciliane

saranno costrette a sopportare da sole gli effetti della guerra con

pesanti conseguenze sulla tenuta del sistema e dell’occupazione.

Chiediamo con forza di avviare controlli anche sui prezzi dei materiali

da costruzione e di adottare uno strumento che, al pari di quello che si

immagina di fare per le accise sui carburanti, sterilizzi l’aumento del

gettito fiscale derivante dall’incremento dei prezzi di tutti i

materiali da costruzione”.