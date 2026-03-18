Guerra in Medio Oriente news del 18.03.2026

Guerra in Medio Oriente: l’Unione Europea esorta Israele a “cessare” le sue operazioni in Libano

“L’UE è profondamente preoccupata per l’offensiva israeliana in corso in Libano, che sta già avendo conseguenze umanitarie devastanti e rischia di innescare un conflitto prolungato”, ha dichiarato un portavoce dell’Unione europea in un comunicato stampa mercoledì sera. Secondo il Ministero della Salute libanese, 968 persone sono state uccise dall’inizio dei combattimenti tra Israele e Hezbollah, il 2 marzo.

Israele, dopo l’ok di Donald Trump, attacca il maxi giacimento iraniano di South Pars, nel sud ovest del paese e condiviso proprio con il Qatar, obiettivo della rappresaglia della repubblica islamica. Il bersaglio in Qatar è il sito di Ras Laffam. Doha incassa il colpo, “si riserva il diritto di rispondere” all’attacco e decreta l’espulsione di due diplomatici iraniani: l’addetto militare e l’addetto alla sicurezza, oltre al personale dei due uffici degli addetti, sono persone non grate e devono lasciare il paese.

La giornata rappresenta una svolta rispetto al copione seguito in quasi 20 giorni di guerra e porta il conflitto ad un altro livello. Gli Stati Uniti hanno bombardato l’isola di Kharg, perno del sistema petrolifero iraniano, ma hanno risparmiato depositi e raffinerie in un quadro ad altissima tensione già caratterizzato dalla paralisi dello Stretto di Hormuz e dal blocco del traffico di greggio nel Golfo. Trump non ha escluso imminenti azioni per assumere il controllo di Kharg Island e, di fatto, del petrolio iraniano: gli indizi non mancano, nella regione sono in arrivo altri 2200 Marines con la nave anfibia USS Tripoli. L’emittente israeliana Kan Tv si spinge oltre, preannunciando un’azione degli Stati Uniti per acquisire il controllo di tutto lo Stretto nel giro di 2 settimane.

Il petrolio diventa un target

L’ipotesi di vedere ‘boots on the ground’ diventa più concreta, gli Stati Uniti potrebbero impiegare truppe di terra nell’operazione Epic Fury. L’attacco all’isola rischierebbe di far impennare ulteriormente il prezzo del petrolio, arrivato già ben oltre i 100 dollari al barile. La conquista di Kharg Island, inoltre, non garantirebbe l’automatica apertura dello Stretto di Hormuz. Teheran potrebbe continuare a prendere di mira le petroliere, per non parlare del rischio di attacchi – con droni e missili – a cui sarebbero esposti i Marines.