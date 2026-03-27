Siena: un nuovo ambulatorio dedicato ai pazienti fragili

Al via all’ospedale Santa Maria alle Scotte un nuovo ambulatorio dedicato ai pazienti fragili: collaborazione tra Azienda ospedaliero-universitaria Senese e Azienda USL Toscana Sud Est

È attivo presso l’ospedale Santa Maria alle Scotte un nuovo ambulatorio dedicato alla presa in carico vaccinale dei pazienti fragili, nato dalla collaborazione tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’Azienda USL Toscana Sud Est.

L’iniziativa è rivolta a persone, già seguite dagli specialisti dell’Aou Senese, con condizioni cliniche che le espongono a un maggior rischio di infezioni prevenibili e di complicanze, tra cui pazienti immunodepressi, oncologici, trapiantati o candidati a trapianto, soggetti con patologie croniche (come diabete, malattie cardiache, polmonari o epatiche), pazienti in dialisi, persone con infezione da HIV e altre condizioni di fragilità clinica.

«L’obiettivo – dichiara Maria De Marco, direttrice sanitaria Aou Senese – è garantire una protezione vaccinale personalizzata e tempestiva direttamente in ambito ospedaliero, in stretta integrazione con i servizi territoriali. Questo nuovo ambulatorio rappresenta un modello concreto di integrazione tra ospedale e territorio perché consente di intercettare precocemente i pazienti più fragili e di offrire loro un percorso vaccinale personalizzato, sicuro e tempestivo. Portare la prevenzione direttamente all’interno dell’ospedale significa migliorare l’accesso alle cure e rafforzare la protezione di persone particolarmente vulnerabili, riducendo il rischio di complicanze e contribuendo alla qualità complessiva dell’assistenza».

«Abbiamo accolto con estremo favore la proposta dell’Aou Senese di collaborare per garantire l’organizzazione di un servizio fondamentale – afferma la direttrice sanitaria dell’Asl Toscana Sud Est Barbara Innocenti. – La vaccinazione dei pazienti fragili è una priorità per la sanità pubblica e offrirla in un percorso di presa in cura globale del paziente all’interno dell’ospedale assicura appropriatezza e tempestività di intervento. La Asl Sud Est ha un’esperienza consolidata su questi percorsi nei propri ospedali che può essere messa a fattor comune a beneficio di tutti gli utenti del territorio dell’area vasta».

Il percorso prevede che siano gli specialisti dell’Aou Senese a individuare i pazienti idonei e a proporre loro l’accesso all’ambulatorio. In caso di adesione, la prenotazione viene effettuata direttamente dallo specialista attraverso una specifica agenda dedicata (“Vaccinazioni soggetti fragili in ospedale”) sul sistema di prenotazione interno, senza necessità di prescrizione elettronica.

Le sedute vaccinali sono organizzate con cadenza mensile e gestite da personale sanitario dell’Azienda USL Toscana Sud Est. Al primo accesso viene definito un piano vaccinale personalizzato e programmati eventuali richiami successivi, che possono essere effettuati sia in ambito ospedaliero sia presso i centri vaccinali territoriali.

Il nuovo ambulatorio rappresenta un importante passo avanti nella presa in carico integrata dei pazienti fragili, facilitando l’accesso alle vaccinazioni e migliorando la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, con l’obiettivo di aumentare la copertura vaccinale e ridurre il rischio di complicanze infettive in queste categorie particolarmente vulnerabili.