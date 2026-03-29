Presidente Proietti su divieto al cardinale Pizzaballa di celebrare la messa al Santo Sepolcro: “un fatto inaccettale e di una gravità inaudita”

(aun) – Perugia 29 mar. 026 – “E’ di una gravità inaudita impedire al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, di celebrare la messa al Santo Sepolcro. Questa mattina si è verificato un fatto inaccettabile, la violazione della libertà di culto della dignità dei cristiani. Un fatto senza precedenti avvenuto nel luogo più sacro della cristianità mondiale”.

A parlare così è la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti che esprime anche la propria solidarietà personale al cardinale Pizzaballa.

“Il gesto di questa mattina – aggiunge la presidente Proietti – colpisce il diritto e il ruolo delle comunità religiose, umiliando milioni di cristiani e mortificando la città di Gerusalemme, simbolo universale della pace. Siamo vicini alla comunità cristiana che si trova in Terra Santa già colpita duramente da un conflitto che da tempo è teatro di atrocità e di vittime innocenti.

E chiediamo a gran voce, dall’Umbria terra di pace, che sia ristabilita immediatamente la libertà di culto religioso e che al più presto tacciano le armi”.

Port/am

Nnn

Ida Gentile

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