Iran, Trump: “Accordo subito o distruggeremo isola Kharg”. Nato intercetta quarto missile contro la Turchia

Senza un accordo che preveda anche la riapertura dello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti “faranno esplodere” e “distruggeranno completamente” tutte le centrali elettriche iraniane, i pozzi petroliferi e l’isola di Kharg. Lo ha dichiarato su Truth Social il presidente americano Donald Trump. Queste le ultime news di oggi lunedì 30 marzo sulla guerra in Iran.

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Nel frattempo la Turchia ha annunciato di aver intercettato un altro missile, il quarto, che secondo il ministero della Difesa turco è stato lanciato dall’Iran: “Neutralizzato dai sistemi di difesa aerea e missilistica Nato”.

Intanto la Spagna non solo ha negato l’uso delle basi militari di Rota e Moron, ha anche chiuso il proprio spazio aereo ai voli coinvolti nell’operazione militare contro l’Iran si legge su El Paìs.

Secondo quanto scrive il New York Times, che cita esperti di armi e un’analisi visiva, gli Stati Uniti hanno usato un missile balistico di nuova concezione il primo giorno della guerra contro l’Iran, lo scorso 28 febbraio, colpendo una scuola elementare e una palestra nella città di Lamerd, nel sud del Paese, causando la morte di almeno 21 persone.

Unifil conferma: “Due caschi blu uccisi in esplosione in sud Libano”

La missione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) ha reso nota l’uccisione di due peacekeeper in un’esplosione nel sud del Paese, confermando quanto precedentemente emerso da un rapporto interno Onu citato dal New York Times. “Due peacekeeper dell’Unifil sono stati tragicamente uccisi oggi nel sud del Libano, quando un’esplosione di origine sconosciuta ha distrutto il loro veicolo nei pressi di Bani Haiyyan. Un terzo peacekeeper è rimasto gravemente ferito e un quarto è stato ferito”, si legge in una nota della missione, che ha annunciato l’apertura di un’indagine.

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18 minuti fa

Nato: “Intercettato missile verso Turchia, faremo sempre necessario in difesa alleati”

La Nato rende noto che le sue forze oggi hanno intercettato un missile iraniano diretto verso la Turchia, confermando il precedente annuncio del ministero della Difesa turco. “Lunedì 30 marzo, la Nato di nuovo ha intercettato con successo un missile balistico iraniano diretto verso” la Turchia, ha detto la portavoce dell’Alleanza, Allison Hart. “La Nato è pronta per queste minacce e farà sempre quello che è necessario per difendere tutti gli alleati”, ha poi aggiunto.