Petrolio, Opec+ aumenta la produzione: 206mila barili in più da maggio

I membri dell’Opec+ prevedono di aumentare le quote di produzione da maggio, una mossa simbolica mentre lo stop nello stretto di Hormuz per la guerra in Iran condiziona l’offerta di greggio e fa salire alle stelle le quotazioni.

CTA

Quanti barili di petrolio in più

I principali produttori, tra i quali Arabia Saudita e Russia, riuniti in videoconferenza, hanno raggiunto un accordo di principio per aumentare gli obiettivi di circa 206.000 barili al giorno dal prossimo mese. I partner hanno pero avvertito che la riparazione delle infrastrutture energetiche, come quelle danneggiate dalla guerra in Medio Oriente, è “costosa e richiede molto tempo”, il che potrebbe impattare la volatilità del mercato petrolifero, con il rischio di compromettere l’approvvigionamento globale anche in futuro.

Come sta Trump? La Casa Bianca pubblica il referto medico del presidente