Mattarella ha ricevuto il Presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica Socialista del Vietnam Tran Thahn Man
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica Socialista del Vietnam Tran Thahn Man.
Mattarella ha ricevuto il Presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica Socialista del Vietnam Tran Thahn Man Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica Socialista del Vietnam Tran Thahn Man
By Marina PellitteriNessun commento1 Mins Read
Marina Pellitteri
Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online