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Mattarella ha ricevuto il Presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica Socialista del Vietnam Tran Thahn Man Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica Socialista del Vietnam Tran Thahn Man

Marina PellitteriBy Nessun commento1 Mins Read


Mattarella ha ricevuto il Presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica Socialista del Vietnam Tran Thahn Man
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Presidente dell’Assemblea Nazionale della Repubblica Socialista del Vietnam Tran Thahn Man.

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Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

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