Iran, continua blocco navale a Hormuz: Usa ordinano a 31 navi di invertire la rotta. Pentagono: via il Segretario alla Marina Phelan – Diretta

Prorogata la tregua a tempo indeterminato

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Dopo la tregua prolungata a tempo indeterminato da Donald Trump nella guerra tra Iran e Usa, prosegue tuttavia il blocco navale americano nello Stretto di Hormuz. Oggi, giovedì 23 aprile, secondo le ultime notizie le forze statunitensi hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di tornare in porto.

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7 minuti fa

Axios: “Phelan silurato, non andava d’accordo con Hegseth”

“Phelan non aveva capito di non essere lui il capo. Il suo compito è eseguire gli ordini ricevuti, non quelli che ritiene dovrebbero essere impartiti”. Così una fonte definita persona informata sui fatti, ha ricostruito per Axios gli attriti esistenti tra il Segretario alla Marina americano appena “rimosso”, John Phelan – “lascia con effetto immediato”, ha annunciato il Pentagono senza fornire ulteriori spiegazioni – e il ministro della Difesa Pete Hegseth. La stessa fonte ha aggiunto che Phelan e Hegseth non “andavano d’accordo”.

“Si dice che Phelan e il Presidente Trump abbiano un buon rapporto”, scrive il sito citando un’altra fonte a conoscenza dei fatti, secondo cui tuttavia, “Hegseth riteneva che Phelan avesse scavalcato troppo spesso la catena di comando grazie a una linea diretta con Trump, il cui club Mar-a-Lago a Palm Beach si trova vicino alla villa di Phelan.

“Hegseth ha avuto attriti anche con il Segretario dell’Esercito Daniel Driscoll, ampiamente elogiato per l’iniziativa di radicale trasformazione dell’Esercito messa in atto, e caro amico del Vicepresidente JD Vance. La differenza tra Phelan e Driscoll è che Driscoll sta ottenendo ottimi risultati con la sua iniziativa di trasformazione. In più, è vicino a Vance. Phelan non è nessuna di queste due cose’, ha dichiarato una fonte interna al Pentagono. Hegseth resta nelle grazie di Trump perché gode di un solido rapporto con il presidente, con Vance, con il Segretario di Stato Marco Rubio e con il Generale Dan Caine, capo degli Stati maggiori riuniti. ‘Questi sono i quattro rapporti più importanti che possa avere, e sono buoni’, ha affermato un alto funzionario dell’amministrazione. “Ma qui non si sa mai”, ha aggiunto.

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36 minuti fa

Iran, Centcom su blocco navale: fatto invertire rotta o rientrare 31 navi

Le forze statunitensi hanno ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di tornare in porto nell’ambito del blocco navale imposto dagli Stati Uniti contro l’Iran. Ad annunciarlo su X è stato il Centcom, Comando combattente unificato delle Forze Armate degli Stati Uniti.

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53 minuti fa

Pentagono: segretario alla Marina lascia “con effetto immediato”

Il Segretario alla Marina degli Stati Uniti, John Phelan, lascerà l’incarico “con effetto immediato”. Ad annunciarlo è stato il Pentagono, senza fornire ulteriori spiegazioni per la decisione improvvisa. La partenza di Phelan segue la rimozione del capo di Stato maggiore dell’esercito Randy George e di altri due alti ufficiali all’inizio di questo mese.

Phelan “lascia l’amministrazione, con effetto immediato”, ha dichiarato il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, in una dichiarazione su X, aggiungendo che sarà sostituito ad interim dal sottosegretario