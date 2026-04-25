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25 aprile: Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all’Altare della Patria.

Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato con Bandiera e banda, e ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto.

Erano presenti le più alte cariche dello Stato, i Vertici militari e le autorità locali.

Al termine, il Presidente Mattarella ha lasciato Roma per proseguire le celebrazioni del 25 aprile a San Severino Marche.