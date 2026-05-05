

Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi “David di Donatello” 2026

Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la presentazione dei candidati ai Premi “David di Donatello” per l’anno 2026.

La cerimonia, condotta da Claudio Bisio, è stata aperta dalla proiezione di un video a cura di RaiTeche a cui è seguito l’intervento di Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

La lettura delle candidature ai Premi “David di Donatello” è stata intervallata dall’esecuzione di alcuni brani eseguiti da Stefano Di Battista Jazz Quartet tratti da colonne sonore del cinema italiano e internazionale.

Il conduttore ha poi intervistato il vincitore del David alla carriera, Gianni Amelio e il vincitore del Premio Cinecittà David 71, Vittorio Storaro, e ha rivolto alcune domande al vincitore del Premio David Speciale 2026, Bruno Bozzetto e alla vincitrice del David Speciale 2025, Ornella Muti.

La cerimonia si è conclusa con il discorso del Presidente della Repubblica.

Il cinema ha camminato con la Repubblica. Ha raccontato, ha emozionato, ha catturato attenzioni, ha trasmesso idee, ha provocato divertimento e commozione.

Erano presenti i candidati ai Premi, il Presidente dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS), Francesco Giambrone, il Presidente dell’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali (ANICA), Alessandro Usai, esponenti della cultura, dello spettacolo e dell’industria cinematografica.