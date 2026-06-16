PROGRAMMA STAGIONE TEATRALE TEATRI DI SIENA 2026-2027
Direzione artistica: Vincenzo Bocciarelli
La nuova stagione dei Teatri di Siena si articola in quattro distinti calendari – Sipario Rosso, Sipario Blu, Extra Sipario e Gran Galà delle arti sceniche – per un totale di ottantasei spettacoli. La programmazione, ricca e diversificata, spazia dai grandi classici alle nuove produzioni, con la partecipazione di rinomati artisti.
SIPARIO ROSSO – TEATRO DEI RINNOVATI
23-25 ottobre
BELLE E LA BESTIA – Musical
di Luca Cattaneo e Dario Belardi
Regia: Luca Cattaneo
Con: Giulia Penna, Fabrizio Voghera, Sergio Muniz
Produzione: Compagnia Dellora
30 ottobre – 1 novembre
PRIMA DEL TEMPORALE
da un’idea di Umberto Orsini e Massimo Popolizio
Regia: Massimo Popolizio
Con: Umberto Orsini, Flavio Francucci, Diamara Ferrero
Produzione: Compagnia Orsini
6-8 novembre
ANNA DEI MIRACOLI
di William Gibson
Regia: Emanuela Giordano
Con: Mascia Musy, Anna Mallamaci, Eliana De Marinis, Tommaso Bernabeo
Produzione: Teatro e Società
13-15 novembre
TUTTI GLI UOMINI CHE NON SONO
di Paolo Calabresi
Regia: Paolo Calabresi
Con: Paolo Calabresi, Carolina Di Domenico
Produzione: Nuovo Teatro
27-29 novembre
MARCO POLO E LE CITTÀ INVISIBILI
da Italo Calvino, adattamento di Edoardo Erba
Regia: Giuseppe Dipasquale
Con: Luca Zingaretti, Gianluigi Fogacci, Massimo Reale
Produzione: Marche Teatro
4-6 dicembre
BROTHER TO BROTHER – Dall’Etna al Fuji
Regia e coreografia: Roberto Zappalà
Con la Compagnia Zappalà Danza e i musicisti Munedaiko
Produzione: Compagnia Zappalà Danza & Munedaiko
11-13 dicembre
A CASA TUTTI BENE
tratto dal film di Gabriele Muccino e Paolo Costella
Regia: Gabriele Muccino
Con: Fabio Troiano, Anna Galiena, Alice Arcuri, Ilaria Carabelli e altri
Musiche: Nicola Piovani
Produzione: Best Live e Teatro Stabile d’Abruzzo
8-10 gennaio
IL LAGO DEI CIGNI
Musiche: Tchaikovsky
Coreografie: Marco Batti
Con: Balletto di Siena
Produzione: Balletto di Siena
15-17 gennaio
CENERENTOLA – Il Musical
Regia: Andrea Cecchi
Testi: Alessio Fusi e Andrea Cecchi
Musiche: Simone Fisti
Produzione: Compagnia delle Formiche
22-24 gennaio
EDUCAZIONE SENTIMENTALE
di Ivan Cotroneo
Regia: Ivan Cotroneo
Con: Giuseppe Fiorello
Produzione: Teatro Diana
29-31 gennaio
ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS
di Agatha Christie
Adattamento: Ken Ludwig
Traduzione: Edoardo Erba
Regia: Roberto Valerio
Produzione: Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale
5-7 febbraio
OTELLO
di William Shakespeare
Drammaturgia: Dacia Maraini
Regia: Giorgio Pasotti
Con: Giacomo Giorgio, Giorgio Pasotti, Claudia Tosoni e altri
Produzione: Teatro Stabile d’Abruzzo e Marche Teatro
12-14 febbraio
CONTRAZIONI PERICOLOSE
di Gabriele Pignotta
Regia: Gabriele Pignotta
Con: Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta
Produzione: ArtistiAssociati
2-4 marzo
LA REGINETTA DI LEENANE
di Martin McDonagh
Regia: Raphael Tobia Vogel
Con: Ambra Angiolini, Ivana Monti, Stefano Annoni, Edoardo Rivoira
Produzione: Teatro Franco Parenti
12-14 marzo
IL BERRETTO A SONAGLI
di Luigi Pirandello
Regia: Andrea Baracco
Con: Silvio Orlando e compagnia
Produzione: Cardellino SRL
19-21 marzo
I PROMESSI SPOSI
di Alessandro Manzoni
Regia: Giuseppe Argirò
Con: Giuseppe Pambieri, Paolo Triestino, Ruben Rigillo e altri
Produzione: Teatro della Città
9-11 aprile
DIOGGENE
di Giacomo Battiato
Regia: Giacomo Battiato
Con: Stefano Fresi
Produzione: Teatro Stabile d’Abruzzo
16-18 aprile
NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI
scritto da Fausto Brizzi e Manuela Mazzocchi
Regia: Fausto Brizzi
Con: Flavio Insinna
Produzione: Savà Produzioni Creative, Teatro Stabile d’Abruzzo
SIPARIO BLU – TEATRO DEI ROZZI
4 novembre
L’ILLUSIONE CONIUGALE
di Eric Assous
Regia: Stefano Artissunch
Con: Attilio Fontana, Rosita Celentano, Stefano Artissunch
15 dicembre (ore 19)
CONCERTO LUDOVICO TRONCANETTI
Sinfonico Incanto – Storie di fiabe, amore e danza
Con il M° Ludovico Troncanetti
2 febbraio
VENERDÌ 13
Regia: Roberto Ciufoli
Con: Martina Colombari, Gianmarco Cro’, Federico Maria Isaia
26 febbraio
MI DIMETTO DA UOMO
Regia: Sergio Assisi
Con: Sergio Assisi, Giuseppe Cantore
8 marzo
BASTA UN FILO DI ROSSETTO
Regia: Marco Terenzi
Con: Barbara Foria
3 aprile – Teatro dei Rinnovati
EVENTO SPECIALE – ABBRACCI D’ARTE con Accademia Chigiana
Recital del pianista Hayato Sumino
EXTRA SIPARIO
20 ottobre – Teatro dei Rozzi
RIPETIZIONI D’AMORE
di Angelo Mellone
Regia: Raffaello Fusaro
Con: Angelo Mellone
25 novembre – Teatro dei Rinnovati
PROGETTO JOSEPHINE BAKER – Danzare la libertà
a cura di Gianluca Bocchino
Con la partecipazione di Germaine Acogny
22 dicembre – Teatro dei Rozzi
INNOCENTEVASIONE
Progetto Gruppo Musicale CellaMusica
Con detenuti e agenti della Polizia Penitenziaria
27 gennaio (serale) e 28 gennaio (matinée) – Teatro dei Rozzi
AFFETTI COLLATERALI
di Roberto Scarpetti
Regia: Marinella Anaclerio
16 marzo (serale) e 17 marzo (matinée) – Teatro dei Rozzi
MOLLY
scritto e diretto da Girolamo Lucania
Con: Letizia Alaide Russo
GRAN GALA’ ARTI SCENICHE
19 novembre – Teatro dei Rozzi
FATAL (Prima Nazionale)
Regia: Marcello Valassina
Coreografie: Francesca Selva
3 dicembre – Teatro dei Rozzi
PINOCCHIO (Prima Nazionale)
Dedicato al bicentenario della nascita di Carlo Collodi
Regia: Francesco Torrigiani
19-20 dicembre – Teatro dei Rinnovati
TOPO GIGIO MUSICAL
Regia: Maurizio Colombi
1 gennaio – Teatro dei Rinnovati
CONCERTO DI CAPODANNO
Con il M° Marco Severi e l’Orchestra Domenico Scarlatti
3 gennaio – Teatro dei Rinnovati
VIRTUAL REALITY – Teatro fisico per tempi digitali
di Liubov Cherepakhina
Con il Quartetto DEKRU
19 febbraio – Teatro dei Rinnovati
THE WALL_DANCE TRIBUTE
SPETTACOLO DI CHIUSURA DELLA STAGIONE
22 aprile – Teatro dei Rinnovati
L’AVARO IMMAGINARIO
di e con Enzo Decaro
Regia di Enzo Decaro
Produzione: I due della Città del Sole