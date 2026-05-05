Giornata in memoria dei giornalisti siciliani uccisi dalla mafia
Mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 18 la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice nella parrocchia San Francesco di Sales a Palermo
Si terrà domani, mercoledì 6 maggio alle ore 18.00, la celebrazione Eucaristica in suffragio dei giornalisti siciliani uccisi dalla mafia in occasione della “Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa della loro professione”, istituita dal Parlamento nazionale nella data del 3 maggio, in coincidenza con la “Giornata mondiale della libertà di stampa”, promossa dalle Nazioni Unite.
Presso la parrocchia San Francesco di Sales (Patrono dei Giornalisti) in via Emanuele Notarbartolo n. 52, l’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice presiederà la Celebrazione proposta dall’Ucsi Palermo (Unione cattolica stampa italiana) e dall’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali-Ufficio Stampa dell’Arcidiocesi di Palermo.