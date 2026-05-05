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Martedì Pete Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti sono riusciti a garantire il passaggio attraverso questa cruciale via navigabile e che centinaia di navi commerciali sono in coda per transitarvi.

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Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato martedì 5 maggio che il cessate il fuoco con l’Iran rimane in vigore, nonostante gli scontri a fuoco tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico per il controllo dello Stretto di Hormuz. Hegseth ha affermato che gli Stati Uniti sono riusciti a garantire il passaggio attraverso questa cruciale via d’acqua e che centinaia di navi mercantili sono in coda per attraversarla. Ciò avviene mentre Washington cerca di spezzare il controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz, iniziato il 28 febbraio.

Guerra in Medio Oriente: “L’Iran non controlla lo Stretto di Hormuz”, secondo il Segretario alla Difesa statunitense.

Pete Hegseth dichiarò che con il “Progetto Libertà” gli Stati Uniti avrebbero riaperto lo Stretto di Hormuz a centinaia di petroliere e navi mercantili rimaste bloccate per settimane nel Golfo Persico.

La fragile tregua tra Stati Uniti e Iran spezzata dai colpi sparati da entrambi i Paesi nello Stretto di Hormuz. Manca ancora la conferma ufficiale, ma la guerra tra Washington e Teheran è di fatto ripartita, con la Repubblica islamica ora all’attacco anche dei Paesi vicini, tra droni e missili scagliati contro gli Emirati e l’Oman.

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Ed è in questo clima sempre più teso – e ormai quasi irrimediabilmente compromesso – che arriva l’ultima delle minacce di Donald Trump al’Iran. Il Paese, ha avvertito, “scomparirà dalla faccia della Terra” se attaccherà le navi Usa impegnate nell’annunciato Project Freedom, il piano del tycoon per riaprire Hormuz.

Braccio di ferro sullo Stretto tra annunci e smentite, il punto su Hormuz

Dopo giorni già carichi di tensione nell’infinito braccio di ferro su Hormuz, la situazione si è fatta incandescente ed è esplosa fin dalla mattina di ieri, con l’annuncio sui due missili – rivendicati trionfalmente da Teheran – che avrebbero colpito una fregata della Marina americana nei pressi di Jask, sulla costa iraniana, dopo che la nave avrebbe tentato di entrare nello Stretto “ignorando l’avvertimento della Marina della Repubblica Islamica”.