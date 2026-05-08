150 anni di musica, comunità e volontariato: la Filarmonica di Celle sul Rigo celebra un traguardo storico

150 anni di storia per la Società Filarmonica di Celle sul Rigo: un anniversario che racconta musica, volontariato e generazioni di comunità. Nel calendario delle celebrazioni anche la 55ª edizione della Sagra dei Pici di Celle sul Rigo, simbolo della storia e dell’identità della comunità intera.

Un secolo e mezzo di storia attraversato dalla musica, dalle feste di paese, dall’impegno dei volontari e da generazioni di persone che hanno contribuito a mantenere viva una delle realtà associative più importanti del territorio. Nel 2026 la Società Filarmonica di Celle sul Rigo festeggia i suoi 150 anni di attività, un anniversario che accompagnerà tutto l’anno con eventi, iniziative e momenti dedicati alla comunità.

Nata nel 1876, la Filarmonica rappresenta ancora oggi uno dei punti di riferimento sociali e culturali di Celle sul Rigo. Un luogo che negli anni è stato musica, aggregazione, memoria collettiva e capacità di tenere insieme il paese attraverso il lavoro quotidiano di volontari, famiglie e generazioni diverse.

In questi 150 anni la Filarmonica ha attraversato epoche, cambiamenti e trasformazioni del territorio, mantenendo però intatto il proprio ruolo all’interno della comunità. Dalla banda musicale alle feste popolari, dall’organizzazione di eventi fino alla storica Sagra dei Pici di Celle sul Rigo, diventata negli anni uno degli appuntamenti più conosciuti della Valdichiana, la storia della Filarmonica si intreccia con quella del paese stesso.

Il traguardo dei 150 anni non sarà soltanto una celebrazione del passato, ma anche un’occasione per raccontare il presente di un’associazione che continua a reinventarsi e a coinvolgere nuove persone. Un percorso costruito grazie all’impegno di chi, nel tempo, ha dedicato energie, tempo e passione alla vita associativa, contribuendo a mantenere vive tradizioni che ancora oggi rappresentano un patrimonio collettivo.

150 anni di musica, comunità e volontariato: la Filarmonica di Celle sul Rigo celebra un traguardo storico e saranno raccontate anche attraverso immagini, testimonianze e materiali storici che ripercorreranno la lunga storia della Filarmonica e della comunità di Celle sul Rigo.

Tra gli appuntamenti centrali dell’anno ci sarà anche la 55ª edizione della Sagra dei Pici, in programma dal 29 al 31 maggio, che quest’anno assumerà un significato ancora più speciale all’interno delle celebrazioni per i 150 anni dell’associazione. Una festa che continua a rappresentare non soltanto un momento gastronomico e turistico, ma soprattutto un’occasione di incontro e partecipazione collettiva per tutto il paese.