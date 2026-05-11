Mattarella alla Fondazione Renzo Piano e alla Scala di Milano

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la Fondazione Renzo Piano ed ha conversato con il sen. Piano e gli studenti nel corso di una lezione del “Laboratorio Arte del Costruire”.

Milano, 11/05/2026 Il Presidente Mattarella visita il Politecnico di Milano

Al termine, il Capo dello Stato si è recato al Teatro alla Scala dove è intervenuto alla cerimonia che celebra l’anniversario dell’11 maggio 1946, quando Arturo Toscanini diresse il concerto di riapertura del Teatro ricostruito dopo i bombardamenti del 1943.

Il Presidente Mattarella ha assistito al concerto eseguito dall’Orchestra e dal Coro del Teatro alla Scala con la direzione di Riccardo Chailly e di Alberto Malazzi, Maestro del Coro.

In programma, alcune pagine del Nabucodonosor di Giuseppe Verdi: Sinfonia, Gli arredi festivi, Sperate, o figli… D’Egitto là sui lidi, Va’ pensiero.

Milano, 11/05/2026 (II mandato)