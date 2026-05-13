Il festival della storia cittadina organizzato dal Comune di Lucca

Il Festival

Nella splendida cornice delle Mura di Lucca, un viaggio nel tempo per rivivere oltre duemila anni di storia, tra rievocazioni, spettacoli, mostre e attività per i più piccoli

Le sezioni del Festival

L’orologio del tempo

Oltre duemila anni di storia da rivivere attraverso rievocazioni, didattica e divulgazione, un baluardo alla volta secolo dopo secolo. Sulle splendide Mura di Lucca ottocento rievocatori provenienti da tutta Italia ripercorreranno con i loro accampamenti le principali epoche cha hanno caratterizzato la storia di Lucca, dai primi insediamenti pre-romani fino al XX secolo.

Eventi & spettacoli

Il magnifico palcoscenico delle Mura di Lucca ospiterà un nuovo ricchissimo programma di esibizioni, per emozionare come ogni anno un pubblico di tutte le età. Dalle conferenze sulla storia di Lucca alle dimostrazioni di falconeria, dalle danze storiche agli spettacoli degli sbandieratori, dai combattimenti tra gladiatori fino all’atteso ritorno del torneo equestre tra cavalieri.

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Mostre & musei

Un viaggio alla scoperta della storia di Lucca attraverso visite guidate e trekking tra i suoi monumenti, esposizioni di miniature e riproduzioni di armamenti storici, spazi per l’editoria di settore e la mostra fotografica con i migliori quaranta scatti del concorso fotografico.

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Laboratori & divertimento

Una speciale sezione introdotta quest’anno per rivivere la storia con tutta la famiglia tra attività ludiche e creative dedicate a grandi e piccini. Tra le novità dell’edizione 2026 ci saranno laboratori con i cavalli, giochi da tavolo e di ruolo, lezioni di pittura miniature e sfide di fastpainting, didattiche storiche con fumetti e una mattinata d’incontro tra rievocatori e alunni delle scuole.