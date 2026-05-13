La Principessa Kate a Reggio Emilia

Francesco Profumo, Presidente di Fondazione Reggio Children: “Riconoscimento di un’educazione basata sull’ascolto; la visita occasione di dialogo internazionale per ripartire dai bambini”

“La visita della Principessa del Galles a Reggio Emilia rappresenta per Fondazione Reggio Children un momento di grande emozione e di profondo significato” dichiara Francesco Profumo, presidente di Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi ETS.

“Non si tratta soltanto di una visita istituzionale – continua l’ex ministro -. È il riconoscimento internazionale di un’idea di educazione che, da Reggio Emilia, parla oggi al mondo intero: un’educazione fondata sull’ascolto dei bambini, sulla creatività, sulla relazione e sulla costruzione di comunità”.

“La sensibilità che la Principessa Kate ha più volte dimostrato verso i temi della prima infanzia – dice ancora Profumo – rende questo incontro particolarmente importante. I primi anni di vita sono il tempo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche la fiducia, l’immaginazione, la capacità di stare con gli altri e di guardare al futuro. Il Reggio Emilia Approach nasce proprio da questa convinzione: ogni bambino possiede straordinarie potenzialità e ha diritto a essere accolto, ascoltato e accompagnato nella scoperta del mondo”.

“Siamo felici – prosegue il presidente di Fondazione Reggio Children – che questa visita possa diventare un’occasione di dialogo internazionale sui temi dell’educazione, della cura e dell’investimento sulle nuove generazioni. In un tempo attraversato da grandi trasformazioni tecnologiche e sociali, ripartire dai bambini significa ripartire dal futuro”. “Reggio Emilia – conclude Profumo – ha sempre creduto che l’educazione non sia un costo, ma il più importante investimento civile, culturale e democratico che una comunità possa fare. Ed è bello che questo messaggio oggi possa attraversare i confini e parlare al mondo con ancora maggiore forza”.

Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi ETS è nata nel 2011 dall’esperienza educativa di Reggio Emilia su impulso del Comune di Reggio Emilia e sotto la presidenza di Carla Rinaldi, per promuovere la qualità educativa lavorando su ricerca, internazionalità e solidarietà. www.frchildren.org