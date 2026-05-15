Sempre più donne vittime di violenza chiedono soccorso in farmacia

Domani a Palermo il convegno-corso “Parole non dette” per dare

indicazioni ai farmacisti

Palermo, 15 maggio 2026 – La farmacia è uno dei pochi luoghi in cui gli

aguzzini consentono alle loro vittime di andare da sole per comprare

farmaci. Ed è qui che in tutta Italia, grazie al “Progetto Mimosa”

dell’associazione Farmaciste Insieme, sempre più donne vittime di

violenza trovano pochi secondi di spazio sicuro in cui, con pochi gesti

convenzionali o attraverso un breve colloquio, fanno comprendere la loro

situazione alle farmaciste, che allertano i servizi di assistenza.

Federfarma Palermo, da sempre al fianco di Farmaciste Insieme, fa un

passo in più. Domani, infatti, Farmaciste Insieme, nell’ambito di un

incontro pubblico, terrà un corso di sensibilizzazione e formazione

sugli strumenti di attenzione e comportamento grazie ai quali farmaciste

e farmacisti possono più opportunamente riconoscere le situazioni di

violenza di genere, favorire la confidenza con la vittima e orientarla

ai percorsi di uscita.

Appuntamento domani, 16 maggio, a Palermo, alle ore 9, presso Villa

Magnisi, in via Rosario da Partanna, 22, per seguire l’evento “Parole

non dette: la farmacia come luogo sicuro contro la violenza di genere”,

patrocinato da Federfarma Palermo, Ordine dei farmacisti della provincia

di Palermo e Ordine dei medici della provincia di Palermo.

Dopo i saluti del sindaco metropolitano di Palermo, Roberto Lagalla; del

rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, del responsabile del

Dipartimento del farmaco dell’Asp di Palermo, Maurizio Pastorello; del

presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia; e della delegata

regionale di Farmaciste Insieme, Licia Pennino; interverranno la

farmacista Lara Giambalvo, responsabile scientifica dell’evento; la

psicologa e psicoterapeuta Margherita Bilello, responsabile del Centro

per la cura degli esiti delle relazioni violente dell’Asp di Palermo; la

sostituta procuratrice generale della Corte d’appello di Palermo,

Annamaria Picozzi, che ha sviluppato una particolare esperienza di casi

di delitti contro le fasce deboli; il Comandante del Nucleo operativo

dei Carabinieri di Palermo, Gianluca Verdolino, referente per la Rete

antiviolenza. Il “modulo esperenziale” inizierà alle 14 con Margherita

Bilello e la Dirigente psicologa e psicoterapeuta dell’Asp di Palermo,

Maria Teresa Triscari, specializzata in psicoterapia

cognitivo-comportamentale e responsabile del Laboratorio per i disturbi

psicosomatici.