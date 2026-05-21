Imperfezione in Festival

Una serata-evento proposta dalla cooperativa Thiel, a Palmanova, il 22 maggio, con oltre 80 protagonisti

Sarà il “Mini festival dell’Imperfezione” (We love Imperfection) a chiudere la 4° edizione del progetto “Passo dopo Passo. Palestre di inclusione”. Pensato e realizzato dalla cooperativa sociale Thiel, il progetto inclusivo si avvale della collaborazione dell’Asufc, del Comune di Palmanova, dell’Istituto Comprensivo Palmanova, dell’Isis Bassa friulana, dell’Associazione Banda Cittadina di Palmanova, dell’Associazione Accademia Nuova Esperienza Teatrale (sezione Studio Danza), del sostegno della Fondazione Friuli (Bando Welfare 2025) e del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo.

Così, tutti i protagonisti e chi vorrà, si ritroveranno al Teatro Modena di Palmanova, a partire dalle ore 20.00 di venerdì 22 maggio per riflettere sul “valore dell’Imperfezione, in ambito educativo, relazionale, sociale e come possibilità di crescita. Un itinerario che invita ad accogliere gli errori come parte della vita”.

A celebrare l’Imperfezione saranno un’ottantina di persone (bambini, adolescenti, adulti e vari artisti) che si alterneranno sul palco dopo la proiezione del video che racconta il progetto, con interventi, performance, momenti di danza, teatro e musica, sintesi dei sei Laboratori organizzati dalla Thiel nell’ambito del percorso progettuale avviato lo scorso autunno.

L’ingresso alla serata-evento è libero e gratuito, ma con prenotazione consigliata (possibilità di prenotazione tramite Eventbrite-We love imperfection). Per info: 320 6512012; anna.sabatti@coopthiel.it.