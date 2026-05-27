Infrastrutture: Palermo e Catania ospiteranno l’incontro annuale di tutti gli interporti italiani con UIR

L’evento dal titolo “Interporti al Centro” sarà venerdì 29 maggio, ore 10:00, al San Paolo Palace di Palermo

Si celebrerà a Palermo, venerdì 29 maggio, dalle ore 10:00, all’Hotel San Paolo Palace di via Messina Marine, 91, presso la sala meeting “Nova”, la quinta edizione di “Interporti al Centro”, il convegno nazionale organizzato dall’Unione Interporti Riuniti. Si tratta del principale appuntamento del sistema interportuale italiano, un momento di confronto tra gestori, istituzioni, operatori e stakeholder del settore della logistica, l’intermodalità e le politiche infrastrutturali. Sarà preceduto, giovedì 28 maggio, da una visita istituzionale dei rappresentanti nazionali di UIR alla sede legale dell’interporto di Catania. La Società degli Interporti Siciliani, presieduta dall’avvocato Michele Pivetti Gagliardi, è associata UIR e partecipa all’iniziativa in qualità di gestore degli Interporti di Catania-Bicocca e Termini Imerese, le due infrastrutture interportuali della Sicilia inserite nel corridoio TEN-T Scandinavo-Mediterraneo.

Il programma dell’incontro “Interporti al Centro”

All’incontro “Interporti al Centro” di venerdì 29 maggio è prevista la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni e del sistema interportuale italiano. Si inizierà con i saluti istituzionali dell’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, dell’assessore per l’economia della Regione Siciliana, Alessandro Dagnino, dell’amministratore unico della Società Interporti Siciliani, Michele Pivetti Gagliardi e di Gianpaolo Serpagli, presidente UIR, Unione Interporti Riuniti. Modera il giornalista, Giacinto Pipitone. Sarà un momento di confronto dedicato al ruolo strategico di interporti, territori e nuove infrastrutture nello sviluppo della logistica nazionale.

Seguirà il dibattito dal tema: “Lo sviluppo della rete infrastrutturale nel Mezzogiorno” con Donato Liguori, direttore generale MIT per i Porti, la logistica e l’intermodalità; Valerio Mele, direttore tecnico della Società Stretto di Messina; Dario Lo Bosco, amministratore delegato e direttore generale FS Engineering; Sabrina De Filippis, amministratore delegato FS Logistix; Filippo Nasca, presidente CAS, Consorzio per le Autostrade Siciliane; Manlio Guadagnuolo, segretario generale Tecnopolo Mediterraneo.

Quindi l’appuntamento “Dalla rete degli interporti alla logistica del futuro: infrastrutture e territori in trasformazione” con Gabriele Barucco, relatore della Legge Regionale Lombardia rigenerazione urbana; Armando Casella, architetto CEO DVArea e DVision Architecture; Stefano Caliandro, presidente Interporto Bologna; Alessandro Albanese, presidente C.C.I.A.A. Palermo ed Enna; Annalisa Tardino, Presidente Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale; Francesco Di Sarcina, presidente Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, Antonio Errigo, vicedirettore generale ALIS. Conclusioni affidate a Salvatore Deidda, presidente Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.