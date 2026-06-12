Museo Salinas

Fuori Orario – Il mio canto libero

Venerdì 12 giugno con il “Coro Perché”

Serate speciali tra arte, musica dal vivo e visite in notturna

Un’occasione unica per vivere il Museo Salinas in una dimensione nuova: un luogo aperto alla città, dove archeologia, musica e narrazione si incontrano in un’atmosfera suggestiva e contemporanea. Torna “Fuori Orario”, la rassegna che apre eccezionalmente il museo fino alle 22 trasformando gli spazi del Salinas in un luogo di incontro, cultura e spettacolo. Un calendario di appuntamenti serali tra performance vocali e visite guidate dedicate alle straordinarie collezioni del museo. Gli appuntamenti di quest’anno intendono celebrare la profonda tradizione corale del territorio. Il canto polifonico e d’insieme rappresenta, infatti, la massima espressione di una comunità che si unisce nel segno della condivisione. Venerdì 12 giugno alle 19.30 il primo appuntamento di “Fuori Orario. Il mio canto libero” con il “Coro Perché” diretto da Francesca Martino. Il coro unisce ricerca musicale e impegno civile attraverso un repertorio che attraversa epoche e tradizioni: dalla musica sacra ai canti popolari, fino alla canzone d’autore italiana e internazionale. Un viaggio sonoro tra memoria, identità e contemporaneità, accompagnato da musicisti ospiti e arrangiamenti dal forte impatto emotivo.

Inoltre alle 18 e alle 20.30 gli ospiti potranno partecipare a delle visite didattiche pensate per scoprire i tesori del museo. Curate dagli operatori CoopCulture, accompagneranno il pubblico alla scoperta della storia del Museo e delle sue preziose collezioni provenienti dai più importanti siti archeologici della Sicilia, come Selinunte. Un percorso dedicato alla storia e alla multiculturalità del Mediterraneo, crocevia di popoli, culture e civiltà.

Ancora, venerdì 19 giugno tocca a “Il corpo della voce / Xopos”, diretto da Miriam Palma. Il progetto esplora la vocalità come esperienza sonora e teatrale. Canti del Sud del mondo, sperimentazione vocale e momenti performativi si intrecciano in uno spettacolo evocativo fatto di

suoni, tessuti e immagini.

Ancora, venerdì 3 luglio ci sarà il “Coro Ensemble Vocale” ovvero un’esperienza di canto collettivo aperta a tutti, senza prove né competenze musicali richieste. Ideato da Riccardo Matranga e diretto da Serena Ganci, il progetto trasforma il pubblico in un coro spontaneo, creando uno spazio inclusivo e partecipativo in cui la voce diventa strumento di incontro e condivisione.

Ultimo appuntamento venerdì 10 luglio con il Coro Polifonico Praeladium. Questo progetto nasce nel 2022 come luogo d’incontro tra persone unite dall’amore per il canto corale e dalla volontà di vivere la musica come esperienza collettiva. Sotto la direzione di Maria Elisabetta Trupiano, il coro affronta un repertorio ampio e trasversale che spazia dalla musica classica al repertorio moderno, dal gospel al pop e rappresenta oggi uno dei progetti più significativi dell’associazione: una realtà aperta, inclusiva e viva, capace di unire voci, sensibilità e percorsi differenti in un unico respiro musicale

I concerto sono gratuiti, le visite didattiche serali alle 18.30 e alle 20.30 sono a pagamento e prenotabili su coopculture.it.