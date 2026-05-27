Stagione 2025-2026

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Progetti

Stagione 2026-2027 del Teatro di Roma

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Teatro Argentina

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Teatro Argentina

Teatro Argentina

Stagione 2026/2027

Lo spettacolo

8 – 9 ottobre / Danza

What the Body Does Not Remember

(Revival 2026)

Wim Vandekeybus / Ultima Vez

In corealizzazione con Romaeuropa Festival

11 ottobre / Danza

Four Seasons Changed

di Max Richter e Michiel Vandelvende

con la Bryggen String Orchestra

In corealizzazione con Romaeuropa Festival

15 – 18 ottobre

Faust Fatto , non detto

Romeo Castellucci Societas

In corealizzazione con Romaeuropa Festival

4 – 29 novembre

Otello

di William Shakespeare

traduzione Gianni Garrera

adattamento di Luca De Fusco e Gianni Garrera

regia Luca De Fusco

musiche Ran Bagno

con ( in o. a.) Alessandro Balletta, Francesco Biscione,

Paolo Cresta, Rossella De Martino, Luca Lazzareschi,

Gianluca Merolli, Pierluigi Misasi, Sara Putignano,

Mersila Sokoli, Federico Vanni

2 – 13 dicembre

Peccato che fosse una sgualdrina

di John Ford

adattamento di Luca De Fusco e Gianni Garrera

regia Luca De Fusco

con (in o. a.) Alessandro Balletta, Debora Bernardi,

Francesco Biscione, Andrea Codognato, Pierluigi Corallo,

Paolo Cresta, Rossella De Martino, Gianluca Merolli,

Pierluigi Misasi, Sara Putignano, Mersila Sokoli

9 – 31 gennaio

La pazzia di Re Giorgio

di Alan Bennett

traduzione Franco Salvatorelli

regia Massimo Popolizio

con Massimo Popolizio

e con (in o. a.) Riccardo Bocci, Luca Carbone,

Tommaso Cardarelli, Giampiero Cicciò, Raffaele Esposito,

Adriano Exacoustos, Michele Lisi, Francesco Migliaccio,

Paolo Minnielli, Massimo Nicolini, Michele Montironi,

Michele Nani, Alberto Onofrietti, Eros Pascale, Arianna Pozzi,

Giorgio Sales, Paolo Serra, Sandra Toffolatti

2 – 14 febbraio

Una delle ultime sere di Carnovale

di Carlo Goldoni

regia Valerio Binasco

cast in via di definizione

18 – 28 febbraio

Non posso narrare la mia vita

da Gli anni piccoli e altri testi di Enzo Moscato

drammaturgia e regia Roberto Andò

con Lino Musella

e con Tonino Taiuti, Flo, Lello Giulivo, Giuseppe Affinito,

Vincenzo Pasquariello, Ivano Battiston, Lello Pirone, Eleonora Limongi

voci e corpi della città Nikita Abagnale, Mariarosaria Bozzon,

Francesca Cercola, Gabriella Cerino, Nicola Conforto, Mattia Coppola,

Vincenzo D’Ambrosio, Matteo Maria D’Antò, Ciro Giacco,

Eleonora Fardella, Mariano Nicodemo, Maurizio Oliviero

2 – 14 marzo

Amleto

di William Shakespeare

traduzione e adattamento Diego Pleuteri

regia Leonardo Lidi

con (in o. a.) Alfonso De Vreese, Ilaria Falini, Christian La Rosa,

Rosario Lisma, Nicola Pannelli, Mario Pirrello, Giuliana Vigogna

16 – 25 marzo

Lo Zar

di e con Stefano Massini

e con Luca Roccia Baldini e Mariel Tahiraj

musicisti in corso di definizione

31 marzo – 11 aprile

Platonov

di Anton Čechov

traduzione, adattamento e regia Peter Stein

con Alessandro Averone, Maddalena Crippa, Sergio Basile,

Gianluigi Fogacci, Andrea Nicolini, Francesco Santagada,

Maria Chiara Centorami, Odette Piscitelli, Alessandro Sampaoli,

Emilia Scatigno, Tommaso Garrè, Davide Lorino,

Sebastian Gimelli Morosini, Giulio Petushi

14 – 25 aprile

L’angelo del focolare

testo, regia, scene e costumi Emma Dante

con Leonarda Saffi, Ivano Picciallo, David Leone, Giuditta Perriera

28 – 30 aprile

Ezra in gabbia

scritto e diretto da Leonardo Petrillo

con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini

8 – 9 maggio / Capitale Danza 2027

Portrait

concept e coreografia Mehdi Kerkouche

danzatori (a rotazione) Marilou Bévis, Margot Bouchet,

Maxime Gomard, Jaouen Gouevic, Matteo Lochu,

Sacha Neel, Paul Redier, Amy Swanson,

Nina Vernin, Titouan Wiener-Durupt e Timothée Zig

15 – 16 maggio / Capitale Danza 2027

Momo

coreografia Ohad Naharin

con la collaborazione dei danzatori

della Batsheva Dance Company e Ariel Cohen

danzatori Yarden Bareket, Emil Brukman, Adi Blumenreich,

Nathan Chipps, Holden Cole, Guy Davidson, Iyar Elezra,

Eddieomar Gonzalez Castillo, Sean Howe, Londiwe Khoza,

Adrienne Lipson, Bo Matthews, Sofiia Pikalova, Danai Porat,

Igor Ptashenchuk, Leann Reizer, Kelis Robinson,

Yoni (Yonatan) Simon, Gili Yaniv Amodai, Yarden Zana