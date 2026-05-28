

Mattarella al MAXXI per l’inaugurazione della Mostra “Vitalità dell’architettura italiana 1946-2026”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato al MAXXI alla cerimonia di presentazione della Mostra “Vitalità dell’architettura italiana 1946-2026”. Con l’esposizione, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo rende omaggio all’ottantesimo anniversario della Repubblica, invitando a leggere il recente passato con la lente dell’architettura.

All’inaugurazione sono intervenuti il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il Presidente della Fondazione MAXXI, Maria Emanuela Bruni, e il Direttore del Dipartimento Architettura del Museo, Lorenza Baroncelli. Durante gli interventi è stato proiettato un video di introduzione alla mostra, illustrata poi al Capo dello Stato, nel percorso di visita, dalla direttrice del Dipartimento Architettura del MAXXI e dai due curatori.

In uscita, è stata illustrata al Presidente Mattarella l’installazione vincitrice del programma NXT, con cui il Museo, periodicamente, si rivolge ai giovani progettisti invitandoli a proporre un’installazione da ospitare nel periodo estivo nello spazio esterno ed è stato presentato il nuovo giardino del museo.

Roma, 28/05/2026 (II mandato)