IL MASSIMO PER LA CITTÀ. Il Teatro Massimo nei quartieri di Palermo con “Opera nica”: due nuovi spettacoli a Villa Niscemi e allo Sperone. Protagonisti i giovani attori e allievi del Ditirammu Lab e la Massimo Toys Orchestra diretta dal Maestro Michele De Luca.

Palermo, 12 giugno 2026. Torna a grande richiesta sabato 13 giugno alle 19:30 a Villa Niscemi e domenica 14 giugno alle 19:30 nell’Oratorio della Chiesa Maria SS. Delle Grazie a Roccella/Sperone “Opera Nica – Il Barbiere di Siviglia”, uno spettacolo teatrale e musicale ideato per avvicinare i più giovani e il grande pubblico al mondo della lirica. Forte del successo delle precedenti repliche, andate sold out, questo progetto coinvolgente rilegge il capolavoro di Gioachino Rossini abbattendo le barriere tra i generi musicali. Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Teatro Massimo e il Teatro Ditirammu e fonde l’arte del cunto e delle danze popolari siciliane a testi e musiche liberamente ispirati alla partitura originale di Rossini, creando un linguaggio divertente, immediato e accessibile.

Sul palco, l’energia e il talento dei giovani attori e allievi del Ditirammu Lab dialogano con i musicisti della Massimo Toys Orchestra, diretti dal Maestro Michele De Luca. La regia e la drammaturgia sono firmate da Elisa Parrinello (quest’ultima curata insieme a Carlo Di Vita), mentre le elaborazioni musicali sono di Antonio Guido Vella Adamo. Lo spettacolo vede inoltre la partecipazione del chitarrista Nico Podix e la guida della Maestra del Coro Serena Ganci. Le scene sono di Stefano Canzoneri, i costumi di Elisa Parrinello, Patrizia Aiello e Marja Hoffman, e le luci di Vincenzo Traina.

Gli spettacoli fanno parte del programma “Il Massimo per la città”, ideato dalla Fondazione Teatro Massimo insieme al Comune di Palermo per creare un dialogo aperto con il territorio, portando l’eccellenza musicale fuori dalle mura di Piazza Verdi, nei quartieri e nei luoghi della vita della città. I concerti fanno parte del percorso di formazione e crescita artistica delle formazioni giovanili della Fondazione, sostenute da Cassa Depositi e Prestiti (CDP).