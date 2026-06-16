𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀𝐕𝐄𝐑𝐀 𝐂𝐇𝐈𝐆𝐈𝐀𝐍𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔

𝐁𝐎𝐑𝐈𝐒 𝐁𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐨𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐝𝐢 𝟏𝟕 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔

𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟗.𝟑𝟎

𝐏𝐚𝐥𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐂𝐡𝐢𝐠𝐢 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐜𝐢𝐧𝐢, 𝐒𝐢𝐞𝐧𝐚

𝐌𝐨𝐳𝐚𝐫𝐭 𝐞 𝐃𝐞𝐛𝐮𝐬𝐬𝐲: 𝐝𝐮𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐠𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐢𝐥𝐥𝐮𝐦𝐢𝐧𝐚𝐧𝐨

Limpidezza formale e dissoluzione timbrica, canto cristallino e pittura di luci e silenzi: il recital di Boris Berman costruisce un dialogo tra due vertici assoluti della musica europea, solo in apparenza lontani. Dalla Sonata K. 330, dove sotto la perfezione mozartiana si nasconde sempre un’ombra, un presagio, una malinconia improvvisa, ai dodici Préludes del primo libro di Debussy, in cui il pianoforte diventa tavolozza di risonanze e silenzi. Tra i due poli non c’è frattura, ma una sottile linea di continuità: entrambi cercano la massima eloquenza con la massima economia di mezzi, entrambi affidano al suono, alla sua qualità, al suo peso, al suo respiro, il cuore del discorso musicale.

Boris Berman porta a Siena la sua personalità musicale, frutto di una carriera costruita in oltre cinquanta paesi, una discografia pluripremiata e decenni di insegnamento alla Yale School of Music, dove dirige il Dipartimento di Pianoforte. Alla Chigiana è di casa anche come docente del C-GAP: interprete e pedagogo che incarna, come pochi, l’unione tra la grande tradizione esecutiva e la più alta formazione.