Emilia Romagna: “Festival Di Strada Strada”

“Di Strada in Strada”, dal’11 al 15 agosto il borgo odi Santa Sofia (Fc) si trasforma nel più grande teatro a cielo aperto della Romagna. L’assessora Allegni: “Un festival che continua a stupire e richiama nel cuore dell’Appennino artisti e pubblico da tutta Italia e dall’estero”

Sostenuto dalla Regione, il festival internazionale è dedicato al teatro di strada, al circo contemporaneo e alla musica dal vivo e celebra la sua 35ª edizione con oltre 170 spettacoli. Il programma è stato presentato stamattina in conferenza stampa in Regione

Bologna – Nel cuore del Ferragosto, la ‘Meraviglia’ prende forma tra piazze, vicoli e scorci del borgo appenninico di Santa Sofia (Fc).

Dall’11 al 15 agosto torna “Di Strada in Strada”, il festival internazionale dell’arte di strada che celebra quest’anno il prestigioso traguardo della 35ª edizione, confermandosi una delle manifestazioni di riferimento dedicate al teatro all’aperto, al circo contemporaneo e alla musica dal vivo.

Il programma dell’edizione 2026, dal titolo ‘Meraviglia’, è stato presentato stamattina in conferenza stampa, in Regione, alla presenza dell’assessora alla cultura Gessica Allegni, della sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini, del presidente della Pro Loco Gabriele Fabbri e del direttore artistico del Festival Flavio Quadrini.

Dalle ultime tendenze innovative ai classici: nelle cinque giornate agostane saranno oltre 170 gli spettacoli complessivi, che, dalle frazioni di Spinello e Corniolo, si estendono fino al cuore di Santa Sofia e vedranno la presenza di compagnie italiane e internazionali di altissimo livello, tra circo contemporaneo, teatro di strada, acrobazie, equilibrismo, illusionismo, danza, clownerie, pantomima, giocoleria, musica dal vivo e installazioni artistiche.

Tra gli appuntamenti più attesi di questa edizione celebrativa spicca la presenza dei Sonics, compagnia italiana di fama internazionale, celebre per le sue coreografie aeree realizzate con macchine e attrezzi scenici di propria invenzione, sospesi ad autogrù, americane o al graticcio di un teatro che si esibiranno a Santa Sofia il 13 e 14 agosto alle ore 22.15. Le loro produzioni hanno conquistato i palcoscenici di tutto il mondo, dall’inaugurazione dello stadio di Kyiv per i Campionati Europei di calcio alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006.

“Un festival storico che continua a stupire portando l’arte fuori dai luoghi convenzionali, trasformando un intero paese in uno spazio di incontro e partecipazione- sottolinea l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni-. È una manifestazione che coniuga l’eccellenza artistica con un forte radicamento nel territorio ed è resa possibile dall’impegno straordinario delle volontarie, dei volontari e di una comunità che ogni anno accoglie migliaia di persone attratte da questa esperienza immersiva. Una partecipazione straordinaria costituisce il suo vero punto di forza. La Regione sostiene con convinzione manifestazioni come questa, che valorizzano le aree interne e rafforzano l’identità dei luoghi attraverso linguaggi antichi e moderni al tempo stesso capaci di coinvolgere parlare a tutte le generazioni”.

“Il Festival ‘Di Strada in Strada’ è la festa più sentita da Santa Sofia e dai suoi abitanti- dichiara la sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini- Per cinque giorni il paese si trasforma grazie agli artisti e ai tanti volontari che, con passione e dedizione, rendono Santa Sofia un luogo magico, dove arte, poesia e natura si incontrano. Negli anni il festival è cresciuto e si è evoluto. Oggi, grazie anche agli spettacoli che trovano nell’alveo del Bidente uno scenario unico, è diventato un appuntamento di riferimento anche a livello nazionale. È un festival pensato davvero per tutti: famiglie, bambini, giovani e adulti. Ma la cosa più bella è che, per quei cinque giorni, è tutto il paese ad animarsi. Oltre 350 volontari e membri dello staff mettono a disposizione tempo, energie e passione per realizzare questa manifestazione. Credo che sia proprio questa straordinaria partecipazione il suo vero punto di forza. Ogni anno Di Strada in Strada richiama circa 20.000 presenze: visitatori che soggiornano sul territorio, riempiono alberghi e ristoranti, scoprono il nostro fiume, percorrono i sentieri del Parco Nazionale e conoscono Santa Sofia. È certamente un evento fondamentale per il turismo e per l’economia del territorio. Ma, prima di tutto, racconta chi siamo: una comunità che sa lavorare insieme, che crede nel volontariato e che, anno dopo anno, continua a costruire qualcosa di bello.”

“Siamo felici di presentare la 35ª edizione di ‘Di Strada In Strada’- ribadisce il presidente della Pro Loco Gabriele Fabbri- Un Festival che anima ogni anno le vie di Santa Sofia con un ricco programma di artisti di strada, musica, teatro e circo contemporaneo, creando un’atmosfera unica di confronto e condivisione culturale a cielo aperto. Se oggi siamo arrivati alla trentacinquesima edizione, è perché questo festival appartiene davvero alla nostra comunità. È la dimostrazione che un’idea condivisa, sostenuta dal lavoro di tante persone, può crescere, rinnovarsi e diventare un punto di riferimento ben oltre i confini di Santa Sofia.”

“Meraviglia per chi scrive, per il nostro presidente e per tutti i consiglieri della Pro Loco di Santa Sofia- sottolinea il direttore artistico Flavio Quatrini- Ci auguriamo che gli spettacoli vi stupiscano, vi divertano, ma vi facciano anche riflettere su quanto sta accadendo intorno a noi, in Italia e nel mondo. Questo meraviglioso mondo che dobbiamo imparare a salvare: questo è il nostro vero scopo. Innovazione e tradizione, tendenze creative e classici intramontabili troveranno sempre spazio nel nostro format. Cinque giornate in compagnia di compagnie e band straordinarie provenienti da ogni angolo del globo, con performance incredibili, innovative, originali, talvolta strampalate, irriverenti, divertenti, a volte dissacranti. Vi aspettiamo per condividere insieme questa meraviglia.”

Il programma

L’edizione 2026 prenderà il via dalle frazioni: l’11 agosto a Spinello, il 12 agosto a Corniolo, dove si potrà respirare arte in ogni angolo possibile prima di raggiungere il cuore del festival. Dal 13 al 15 agosto Santa Sofia, ogni sera dalle 18 alle 24, ospiterà un fitto calendario di spettacoli distribuiti tra piazze, corti, vicoli, orti, il parco Fluviale, il Musik Park e la Sala Milleluci. Il 13 agosto saranno protagoniste 28 compagnie con oltre 55 spettacoli, mentre il 14 e il 15 agosto saliranno a 31 le compagnie presenti, che daranno vita a più di 60 spettacoli per ciascuna serata.

Tra gli appuntamenti clou anche “Porto au Faux” della compagnia Theatre Circulair, in programma tutte e tre le sere alle 21.30 nella Rotonda di via Martiri, all’interno di un suggestivo chapiteau. Lo spettacolo, pensato per un numero limitato di spettatori, dispone di appena 120 posti e prevede un biglietto dedicato, con possibilità di prenotazione anche online.

Ogni serata si concluderà nel Parco della Resistenza con concerti dal vivo e dj set internazionali, confermando la vocazione del festival a intrecciare linguaggi artistici differenti e a costruire un’esperienza immersiva che accompagna il pubblico dal pomeriggio fino a notte inoltrata.

Ad accompagnare il pubblico anche food truck, ristoratori del territorio, giochi in legno, laboratori, artisti itineranti, truccabimbi, caricaturisti, astrologi e numerose attività pensate per tutte le età.

L’intero programma, in costante aggiornamento, e i costi di accesso alle giornate del Festival sono consultabili sul sito https://www.distradainstrada.com/it/

La storia e il territorio

Nato nel 1992 da un’idea del compianto Donato “Renè” Diversi e di un gruppo di amici, il festival ha attraversato oltre tre decenni senza mai perdere il proprio spirito originario. Ha saputo rinnovarsi anno dopo anno, affrontando cambiamenti e difficoltà, fino a resistere perfino agli anni della pandemia, quando è stato tra i pochissimi festival del settore, in Italia e nel mondo, a non interrompere il proprio cammino.

“Di Strada in Strada” è anche un invito a scoprire Santa Sofia e il suo territorio, tra il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, il Parco delle Sculture, la Galleria d’Arte Contemporanea “Vero Stoppioni”, il centro storico affacciato sul Bidente, la Foresta di Campigna e una tradizione enogastronomica che rappresenta uno dei tratti distintivi dell’ospitalità romagnola.

Rita Costi