Teatro Massimo di Palermo in scens la prima di Caravaggio

ROBERTO BOLLE TORNA A PALERMO PER IL DEBUTTO DI “CARAVAGGIO” AL TEATRO MASSIMO. Dal 20 giugno la coreografia di Mauro Bigonzetti schiera l’Étoile scaligera e la stella del Mariinskij Maria Khoreva, prima del passaggio di testimone ai talenti della Fondazione.

Palermo, 17 giugno 2026. Cresce l’attesa al Teatro Massimo di Palermo per la prima di Caravaggio, in programma sabato 20 giugno alle ore 20.00. Il balletto contemporaneo in due atti segna il ritorno a Palermo dell’étoile Roberto Bolle (assente dal 2007) ed esplora la linea sottile tra luce, arte e dannazione nell’universo interiore di Michelangelo Merisi. La coreografia porta la firma autorevole di Mauro Bigonzetti, già direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala e dell’Aterballetto, e autore conteso dalle maggiori compagnie internazionali, dal New York City Ballet al Bolshoi.

La coreografia vanta le musiche di Bruno Moretti (da Claudio Monteverdi) eseguite dall’Orchestra del Teatro Massimo guidata da Charlotte Politi, direttrice franco-italiana formatasi sotto la guida di maestri come Riccardo Muti e Paavo Järvi. Specialista del repertorio sinfonico e coreutico, ricopre dal 2023 il ruolo di direttrice associata presso il Royal Ballet and Opera di Londra. Le scene e le luci sono di Carlo Cerri, i costumi di Kristopher Millar, in un allestimento della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Caravaggio è un titolo che Roberto Bolle ha amato e plasmato fin dalle sue origini, facendone un successo internazionale. L’étoile scaligera, già Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York, ideatore del festival OnDance e Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, vestirà i panni del “pittore maledetto” nelle recite del 20, 21, 23 e 24 giugno. Al suo fianco, nel ruolo cardine di Luce, ci sarà Maria Khoreva, solista del Balletto del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo. Classe 2000, inserita dal New York Times tra le otto personalità più influenti della danza mondiale, la Khoreva affiancherà Bolle nelle prime quattro date.

Nelle recite successive del 25 e 26 giugno, il testimone passerà ai talenti del Corpo di ballo della Fondazione, guidati dal Direttore Jean-Sébastien Colau, valorizzando il percorso di crescita artistica intrapreso dall’ensemble palermitano. Il ruolo di Caravaggio è affidato ad Alessandro Casà. Palermitano, cresciuto tra i “Giovani danzatori del Teatro Massimo” prima di diplomarsi col massimo dei voti all’Opera di Roma e lavorare con la compagnia di Eleonora Abbagnato, Casà è dal 2019 una colonna dell’ensemble della Fondazione, dove ha già interpretato ruoli da primo ballerino e solista. Nel ruolo di Luce danzerà invece Martina Pasinotti. Formatasi tra il Teatro dell’Opera di Roma e l’Accademia della Scala, la ballerina ha solcato palcoscenici internazionali e nazionali, dall’Opéra de Nice al San Carlo di Napoli e all’Arena di Verona. Dal 2019 al Teatro Massimo, ha firmato interpretazioni di rilievo da protagonista e solista.

Gli spettacoli a Palermo saranno accompagnati da un’iniziativa speciale sul valore inclusivo dell’arte. Il Gruppo Mangia’s e la Fondazione Roberto Bolle, in collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo, presentano un appuntamento dedicato ai ragazzi della città e alla danza come strumento di crescita. L’appuntamento è lunedì 22 giugno alle ore 16:00, al Grand Hotel et Des Palmes (via Roma 398). Nel corso dell’incontro, stimolato dalla giornalista Stefania Petyx, Roberto Bolle dialogherà con i ragazzi provenienti da diverse aree della città ripercorrendo le tappe della sua carriera per testimoniare come passione, disciplina e determinazione siano strumenti straordinari di educazione, inclusione e crescita personale, capaci di ispirare le nuove generazioni a coltivare i propri talenti e a guardare con fiducia al futuro.