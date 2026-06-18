Ragusa, il 26 giugno il 3° Forum sulle stragi in Italia

«Ustica e i terrorismi degli anni ‘80». La ricerca storica come responsabilità civile

Venerdì 26 giugno 2026, con inizio alle ore 14.30, presso il Laboratorio degli Annali di storia di Ragusa, in via Pezza n. 108, si svolgerà il 3° Forum sulle stragi in Italia, dedicato quest’anno al tema «Ustica e i terrorismi degli anni ‘80. Sguardi storici su una stagione nell’ombra».

Giunto alla terza edizione, il Forum si configura ormai come un appuntamento permanente di ricerca e riflessione sulla storia della Repubblica italiana. Nato negli alvei della ricerca storica, esso si propone di affrontare alcuni dei passaggi più controversi della storia nazionale secondo criteri rigorosamente scientifici, sottraendo il dibattito sia alle contrapposizioni ideologiche sia alla riduzione cronachistica.

L’obiettivo è contribuire al riordino della conoscenza storica su fenomeni che hanno profondamente inciso sulla vita democratica del Paese ­– stragismo, terrorismi, depistaggi, apparati di sicurezza e dinamiche istituzionali – attraverso il dialogo tra studiosi, magistrati, giornalisti investigativi, rappresentanti delle istituzioni e ricercatori.

La relazione di apertura sarà affidata allo storico Carlo Ruta, direttore scientifico del Laboratorio degli Annali di storia, che presenterà il documento metodologico «Un forum periodico sulle stragi in Italia come laboratorio di riordino storico e civile», nel quale viene delineata la prospettiva civile e storica del progetto.

Interverranno inoltre Giuseppe Lumia, già presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie; la giornalista e saggista Stefania Limiti; la deputata dell’Assemblea Regionale Siciliana Stefania Campo; Corrado De Fecondo, Luogotenente in congedo della Guardia di Finanza; Corrado Fianchino, ingegnere e già docente di Ingegneria civile all’Università di Catania. Seguirà infine il dibattito aperto a tutti.

Il dibattito sarà moderato da Gianluca Floridia.

Il Forum nasce dalla convinzione che la storia non possa limitarsi alla memoria delle tragedie, ma debba contribuire alla ricostruzione critica dei processi storici, quale fondamento della maturazione civile e democratica del Paese.

L’iniziativa è promossa dal Laboratorio degli Annali di storia.

Informazioni:

Laboratorio degli Annali di storia – Ragusa

laboratorio.annalidistoria@gmail.com

Cell. 347 4862409

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