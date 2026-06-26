Euritmia: chiusa con successo la 30ma edizione del Concorso internazionale per giovani strumentisti

Dodici i premiati con un ottimo livello qualitativo. A Povoletto

Si è chiuso con un grande successo il concerto dei premiati del 30° Concorso internazionale per giovani strumentisti di Povoletto, organizzato da Euritmia Aps, che si è svolto il 21 giugno nell’Auditorium comunale, davanti a un pubblico numeroso, attento e partecipe.

Il concerto ha concluso una intensa tre giorni di audizioni che hanno coinvolto 64 ragazzi (dai 10 ai 20 anni) provenienti da 11 Paesi diversi. Infatti, i 12 premiati (tre per ciascuna categoria prevista dal regolamento) provenivano: 7 dalla Slovenia, 2 dalla Francia, 1 dalla Macedonia del Nord, 1 dal Regno Unito e 1 dall’Italia (Bolzano). I vincitori che si sono divisi i 5.000 euro in palio, suonavano i seguenti strumenti (fiati e percussioni): 3 flauto, 3 euphonium, 3 saxofono, 1 oboe, 1 clarinetto, 1 tromba. I punteggi massimi di 99,40, sono stati ottenuti da Tessalia Combes, francese, con il flauto e dagli sloveni, Izabela Krecic, con il flauto e Izak Vikič, con il saxofono.

Il trombettista sloveno Jure Gradišnik, presidente della Giuria, al termine dell’evento, ha sottolineato il livello molto alto dei concorrenti, l’ottimo lavoro della Giuria e la perfetta organizzazione del Concorso da parte di tutto lo staff di Euritmia.

Il concorso era stato inaugurato venerdì 19 giugno con il concerto dell’orchestra di fiati Euritmia e lo straordinario intervento dei solisti Rocco Rescigno al trombone tenore (friulano, diplomato a Udine che poi ha proseguito gli studi e la carriera in Germania dove ha ricoperto il ruolo di primo trombone solista presso prestigiose orchestre) e David Luidold al trombone basso (che poi ha collaborato con la Giuria del Concorso).

Alla serata conclusiva hanno partecipato anche il Sindaco di Povoletto, Giuliano Castenetto e la consigliera regionale, Manuela Celotti.