Palio 16 agosto 2026, firmate le ulteriori ordinanze sindacali

Il Comune di Siena, tramite alcune ordinanze sindacali, ha pubblicato in data odierna, martedì 28 luglio, le ulteriori disposizioni per il prossimo Palio del 16 agosto 2026. Gli atti completi sono reperibili sull’Albo Pretorio dell’amministrazione comunale.

Giovedì 13 agosto, durante le operazioni per l’assegnazione dei cavalli alle Contrade partecipanti al Palio, sarà vietato l’accesso nell’area recintata antistante il Palazzo Comunale, a eccezione dei Capitani, dei Fiduciari e dei Barbareschi delle Contrade e del personale di servizio. Potrà essere rilasciato, in via eccezionale, un numero limitato di permessi per fotografi e giornalisti.

Tramite specifica ordinanza si dispone il divieto, per le persone non autorizzate, di transitare o intrattenersi nella pista del Campo, intorno al Verrocchio, dietro il Palco delle Comparse, nella zona retrostante i materassi di San Martino, sotto i palchi, all’interno della recinzione della Fonte Gaia e alla bocca del Casato, in occasione delle prove regolamentate dei cavalli, delle prove e della corsa del Palio, dopo che la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine avranno provveduto allo sgombero della pista. È vietato assistere alle prove regolamentate, alla Tratta, alle prove e alla corsa del Palio stando in piedi sui colonnini, sporgendosi con il corpo o protendendo oggetti verso la pista. In occasione del Palio è inoltre vietato alle persone non autorizzate il transito pedonale nel Casato di Sotto, nel tratto compreso fra vicolo di Tone e Piazza del Campo, con esclusione degli abitanti, dei partecipanti al Corteo Storico e degli autorizzati. Non sarà possibile condurre animali da compagnia, anche al guinzaglio, nei palchi e in Piazza del Campo, né transitare sulla pista durante le operazioni di innaffiatura del tufo e fino alla rimozione dei divieti. Le violazioni accertate durante le prove regolamentate e le prove saranno punite con una sanzione amministrativa di 100 euro, mentre quelle commesse durante la corsa del Palio con una sanzione di 500 euro. Per il transito sulla pista durante le innaffiature è prevista una sanzione da 25 a 500 euro. In tutti i casi è previsto l’immediato allontanamento.

In merito al Palco dei Giudici, è stato specificato l’elenco delle persone che potranno accedere, munite di apposita tessera personale, sia al piano superiore sia a quello sottostante. Durante la corsa non potranno sostare sulla scala persone non autorizzate.

Una specifica ordinanza riguarda le attività commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti in Piazza del Campo e nelle vie di accesso. Durante la posa del tufo, la Tratta, le prove e la corsa del Palio dovranno essere rimossi, secondo gli orari indicati nell’atto, tavoli, sedie e arredi presenti sul suolo pubblico. Il giorno del Palio, domenica 16 agosto, le attività commerciali e di somministrazione poste all’interno dello spazio delimitato dai cancelli esterni alla Piazza dovranno rimanere chiuse dalle ore 13.30 fino a trenta minuti dopo la conclusione della corsa e comunque fino al completo deflusso degli spettatori. Per le prove regolamentate, la Tratta, le prove e la corsa del Palio, le attività presenti nella Piazza e nelle vie e nei vicoli afferenti non potranno vendere o cedere, anche per asporto, bevande in contenitori di vetro o metallici. Ogni altro contenitore dovrà essere privo di tappo e non contenere sostanze congelate.

Altra ordinanza disciplina le chiusure delle attività necessarie per il montaggio e lo smontaggio dei cancelli, dei varchi semiautomatici, dei palchi e delle altre strutture. Le operazioni inizieranno il 4 e 5 agosto con il montaggio dei cancelli e dei varchi semiautomatici, per poi proseguire il 6 agosto con il Palco dei Giudici, il Verrocchio e la Stella, il 7 agosto con il palco dei Priori, l’8 agosto con i materassi e i palchi del Casato, il 9 agosto con la stesura del tufo e il 13 agosto con il palco delle Comparse. Dal 17 agosto inizieranno le operazioni di smontaggio. La rimozione del tufo è prevista per il 20 agosto, mentre il 21 agosto sarà smontato il palco dei Priori.

Ulteriori prescrizioni riguardano il montaggio, lo smontaggio e la gestione dei palchi. Le strutture dovranno essere completamente montate entro le ore 9 del 10 agosto, per consentire i controlli della Commissione competente. È vietato assistere alle prove regolamentate, alla Tratta, alle prove e alla corsa del Palio dai tetti, così come far accedere a palchi, balconi e terrazze un numero di persone superiore a quello autorizzato.

Per quanto riguarda i commercianti su area pubblica presenti nel Campo, fino al numero massimo consentito di otto, la vendita delle bevande dovrà essere effettuata esclusivamente in contenitori di cartone o materiale plastico privi di tappo. È vietato introdurre contenitori di vetro o metallici e detenere o vendere bottiglie d’acqua o altre bibite congelate, anche se prive di tappo. I commercianti autorizzati potranno introdurre cassette o scatole contenenti bibite e un piccolo refrigeratore, nel rispetto del limite complessivo di tre metri quadrati di suolo pubblico e senza utilizzare banchi o tende. Per ragioni climatiche e per garantire ristoro al pubblico presente nella Conchiglia, sarà consentita la vendita anche durante la Tratta.

Nei giorni delle prove regolamentate, della Tratta e delle prove, per quelle serali dalle ore 18 fino alla conclusione, e il giorno del Palio dalle ore 14.30 fino al termine della manifestazione, sarà vietato a chiunque introdurre o detenere in Piazza del Campo e nelle vie e nei vicoli delimitati dai cancelli bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, bottiglie o contenitori di vetro o metallo, contenitori di plastica con tappo e bibite congelate. Sono inoltre vietati l’introduzione, il possesso e l’utilizzo in Piazza del Campo di spray da difesa al capsicum, artifici pirici, fuochi artificiali e petardi. Nell’area destinata agli spettatori non sarà possibile introdurre sedie, sgabelli, tavoli, panche, cassette, oggetti atti all’offesa e ombrelli. Per la sola Prova generale e per il Palio sarà vietato anche l’ingresso di carrozzine e passeggini adibiti al trasporto di neonati e bambini.

Un’ordinanza sindacale stabilisce, infine, che domenica 16 agosto, dalle ore 15 fino alla conclusione della manifestazione, nella parte centrale di Piazza del Campo, la cosiddetta “Conchiglia”, sarà vietato l’accesso ai minori di dieci anni, anche se accompagnati da persone maggiorenni. Qualora la Carriera del 16 agosto fosse rinviata, indipendentemente dalle cause, le prescrizioni resteranno in vigore fino alla conclusione della manifestazione.