Sanità. A Cento (Fe) nasce un nuovo polo operatorio: tre sale di ultima generazione per un investimento di almeno 3 milioni di euro. Il presidente de Pascale “Investire in nuove tecnologie per quest’ospedale significa valorizzare un presidio strategico sia per la rete provinciale di Ferrara sia per le sinergie con la Città metropolitana di Bologna”

L’assessore Fabi: “Rispondiamo in maniera sempre più adeguata ai bisogni della popolazione”. Oggi l’incontro per fare il punto sul nuovo padiglione che sarà integrato architettonicamente con l’ospedale storico

Bologna – L’ospedale Santissima Annunziata di Cento (Fe) avrà un nuovo padiglione chirurgico con tre sale operatorie di ultima generazione, integrato architettonicamente con l’ospedale storico, grazie a un investimento di quasi tre milioni di euro.

Oggi il punto nel comune del Ferrarese con il presidente della Regione, Michele de Pascale, l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, la direttrice generale dell’Ausl di Ferrara, Nicoletta Natalini, e la presidente della Fondazione CariCento, Raffaella Cavicchi.

“Il nuovo polo operatorio- sottolinea il presidente de Pascale- è un investimento per portare la chirurgia del Santissima Annunziata verso nuovi standard di eccellenza. Un investimento importante non solo per l’area di Cento, ma anche per le zone limitrofe. I numeri ci dicono che all’ospedale Santissima Annunziata si rivolgono anche persone provenienti da altre province. Per questo occorre offrire ai cittadini cure sempre più avanzate per rafforzare la sanità pubblica e di prossimità. Investire in nuove tecnologie per quest’ospedale significa valorizzare un presidio strategico sia per la rete provinciale di Ferrara sia per le sinergie con la Città metropolitana di Bologna, rendendolo ancora più attrattivo e competitivo”.

“La nascita del nuovo polo chirurgico- aggiunge l’assessore Fabi-, grazie anche al contributo della Regione, potenzia l’offerta sanitaria con tecnologie di ultima generazione. In questo modo rispondiamo in maniera sempre più adeguata ai bisogni della popolazione anche in termini di tempi di risposta più rapidi. Il nuovo polo operatorio fa parte del nostro progetto di rafforzare la sanità pubblica e di prossimità”.

“La conferenza stampa di oggi ribadisce ancora una volta l’importanza dell’Ospedale di Cento nell’ambito della rete ospedaliera della provincia di Ferrara– evidenzia la direttrice generale delle Aziende Sanitarie ferraresi, Nicoletta Natalini– e l’attenzione che la Direzione aziendale ha nei confronti di questa struttura per la quale si sta continuando ad investire, a livello sia strutturale che di risorse umane”.

L’Ospedale Santissima Annunziata, con i suoi 150 posti letto, è l’ospedale di riferimento per il Distretto Ovest della provincia di Ferrara — che comprende i Comuni di Cento, Bondeno, Vigarano Mainarda, Terre del Reno e Poggio Renatico — e serve, grazie alla sua posizione strategica al confine tra le province di Ferrara, Bologna e Modena, un bacino d’utenza che va ben oltre i confini provinciali. Nel 2025 sono stati eseguiti 4.430 interventi chirurgici, nei soli primi cinque mesi del 2026 ne sono stati effettuati già 1.963.

Un nuovo padiglione chirurgico

Realizzato negli anni Ottanta, l’attuale blocco operatorio del Santissima Annunziata sarà sostituito da un nuovo padiglione chirurgico, collegato al primo livello dell’ospedale in posizione strategica rispetto ai reparti di riferimento.

Il nuovo edificio ospiterà tre sale operatorie di nuova generazione, le aree di preparazione e risveglio dei pazienti e tutti i locali di supporto necessari al corretto funzionamento del blocco. Particolare attenzione sarà dedicata all’integrazione architettonica e funzionale con la struttura storica esistente. Le caratteristiche tecniche e l’investimento necessario saranno definiti dettagliatamente dallo Studio di fattibilità tecnico-economica e, successivamente, dalla progettazione esecutiva.

L’investimento avrà un valore di almeno tre milioni di euro. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento — che da sempre sostiene l’ospedale con donazioni significative, come ad esempio la recente colonna laparoscopica di ultima generazione del valore di 130.000 euro — metterà a disposizione una parte delle risorse necessarie. La Regione Emilia-Romagna finanzierà la restante quota.

L’Azienda Usl di Ferrara assumerà il ruolo di stazione appaltante e attiverà l’iter amministrativo e tecnico in tutte le sue fasi, dalla progettazione all’ultimazione dei lavori. Il Comune di Cento sosterrà la realizzazione per gli aspetti di propria competenza, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie connesse alla realizzazione del nuovo padiglione.

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna, l’Azienda Usl di Ferrara, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e il Comune di Cento, redigeranno un protocollo d’intesa per il potenziamento strutturale e tecnologico del principale presidio ospedaliero del territorio nell’ambito del quale saranno delineati gli impegni finalizzati a realizzare l’opera.