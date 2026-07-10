Palermo

402° FESTINO DI SANTA ROSALIA | Attività Didattiche e Visite guidate

dal 10 al 12 luglio 2026

Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo

Steri – Palazzo Chiaromonte

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”

In attesa del 402° Festino di Santa Rosalia, saranno realizzati speciali percorsi di visita rivolti a famiglie con bambini e bambine dai 5 anni in su presso l’Orto Botanico e presso il museo Salinas e una suggestiva visita didattica presso Palazzo Chiaromonte in onore della Santa Patrona di Palermo!

sito ufficiale

10

luglio

I segni della fede: Santa Rosalia, la peste e i prigionieri dello Steri

pre 19.00

Visita guidata speciale nelle antiche Carceri dell’Inquisizione alla scoperta dei graffiti dei prigionieri, tra fede, memoria e storia. Un percorso dedicato alla peste del 1624, al ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia e alla nascita del suo culto, con approfondimenti sui celebri graffiti della Santuzza e del vascello legato alla tradizione dell’arrivo della peste.

Palazzo Chiaromonte Steri

Costo: €10 (ingresso incluso)

11

luglio

Sulle tracce della Santuzza: natura, fede e meraviglia

ore 17.00

Percorso speciale per famiglie e bambini dai 5 anni alla scoperta dei simboli naturali legati a Santa Rosalia. Tra rose, piante officinali e il maestoso Ficus monumentale, la visita racconta il legame tra la patrona e Palermo, con laboratorio creativo finale dedicato ai più piccoli.

Orto Botanico

Attività gratuita – prenotazione on line obbligatoria– Biglietto d’ingresso al sito a pagamento secondo tariffario.

12

luglio

Dalla casa di Rosalia alle sale del Salinas: storia, mito e devozione

ore 11.00

Visita per famiglie e bambini dai 5 anni che parte da Piazza Olivella, luogo tradizionalmente legato alla giovane Rosalia, e prosegue nelle sale del Museo Salinas. Un percorso tra storia, mito e divinità protettrici dell’antichità per raccontare la nascita della devozione verso la Santuzza, seguito da un laboratorio didattico.

Museo Salinas

Attività gratuita – prenotazione on line obbligatoria– Biglietto d’ingresso al sito a pagamento secondo tariffario