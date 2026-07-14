Ufficio Associato Comunicazione

Unione Comuni Valdichiana Senese – Comune di Cetona – Comune di Pienza – Comune di San Casciano dei Bagni – Comune di Sarteano

Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, 14 luglio 2026

Valdichiana2026: l’arte diventa esperienza condivisa grazie ad “Artisti in Valdichiana: Museo itinerante dei bambini”

Dieci appuntamenti nei Comuni della Valdichiana Senese per trasformare piazze, giardini e musei in laboratori creativi. Con l’artista Giuseppe Ragazzini, i più piccoli diventeranno protagonisti di un grande museo diffuso costruito attraverso la loro immaginazione.

L’arte come linguaggio universale, la creatività come strumento di crescita e la cultura come esperienza da vivere insieme, fin dall’infanzia. È da questi principi che prende vita “Artisti in Valdichiana: Museo itinerante dei bambini”, uno degli appuntamenti più rappresentativi di Valdichiana2026 Capitale Toscana della Cultura, promosso e coordinato dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese nell’ambito di un programma che attraversa i dieci comuni del territorio, portando la cultura fuori dai luoghi convenzionali e trasformandola in un’occasione di incontro, partecipazione e scoperta.

È in questa visione di condivisione ed unione che si inserisce il Museo itinerante dei bambini: un progetto che mette al centro le nuove generazioni, offrendo loro la possibilità di conoscere l’arte contemporanea attraverso il gioco, la sperimentazione e la libertà creativa.

L’iniziativa nasce dal percorso artistico di Giuseppe Ragazzini, artista visivo che aveva già collaborato con la candidatura della Valdichiana a Capitale Italiana della Cultura realizzando un’opera di videoarte dedicata al territorio. Oggi quella ricerca si trasforma in un progetto partecipativo che affida ai bambini il ruolo di veri protagonisti: saranno loro, infatti, a costruire un museo diffuso fatto di immagini, colori e immaginazione, dando vita a un racconto collettivo della Valdichiana attraverso il proprio sguardo.

Cuore dell’iniziativa sarà Mixerpiece, il gioco artistico ideato da Ragazzini e premiato a livello internazionale, che permette di creare opere originali combinando personaggi, dettagli e suggestioni ispirati ai grandi capolavori della storia dell’arte. Un’esperienza intuitiva e coinvolgente che rende il linguaggio artistico accessibile ai più piccoli, stimolando fantasia, osservazione e creatività.

Artista visivo, autore e sperimentatore, Giuseppe Ragazzini sviluppa da anni un percorso di ricerca che unisce arte, tecnologia e partecipazione. Attraverso installazioni, opere digitali e strumenti innovativi come Mixerpiece, porta bambini e adulti a vivere l’arte in maniera diretta, abbattendo la distanza tra spettatore e opera e trasformando la creatività in un’esperienza condivisa. Il suo lavoro è stato riconosciuto anche a livello internazionale per la capacità di coniugare linguaggi artistici contemporanei, educazione e innovazione.

I lavori realizzati nel corso degli appuntamenti saranno salvati in file e raccolti in un’apposita sezione del sito web dell’Unione dei Comuni, così da realizzare una galleria multimediale. Successivamente, una selezione delle opere, potrà essere stampata ed esposta permanentemente all’interno della sede dell’Unione dei Comuni, in previsione di realizzare una mostra dedicata coinvolgendo le scuole del territorio.

Il Museo itinerante dei bambini farà tappa in tutti i dieci Comuni dell’Unione della Valdichiana Senese. Si parte il 17 luglio a Chianciano Terme (Giardini Pubblici), per proseguire il 23 luglio a Chiusi (Piazza Garibaldi, Chiusi Scalo), il 24 luglio a Trequanda (Parco Pancirolli), il 27 luglio a Cetona (Piazza Garibaldi), il 30 luglio a Sarteano (Piazza XXIV Giugno), il 31 luglio a Pienza (Giardino Leone Piccioni), il 21 agosto a Torrita di Siena (Giardini del Capoluogo), il 31 agosto a San Casciano dei Bagni (Palazzone, Piazza Pertini), il 26 settembre a Sinalunga (Sala Polivalente Bettolle) e il 3 ottobre a Montepulciano (Museo Pinacoteca Crociani).

Con Artisti in Valdichiana: Museo itinerante dei bambini, Valdichiana2026 si approccia così a costruire una cultura diffusa, accessibile e partecipata, in linea con i progetti portati avanti in maniera continuativa dall’Unione dei Comuni, nella convinzione che il patrimonio più importante di un territorio non sia soltanto ciò che custodisce, ma anche la capacità di immaginare il proprio futuro. Un futuro che, in questo caso, prende forma attraverso gli occhi, le mani e la fantasia dei bambini, come d’altra parte sta già avvenendo con i progetti di musica, teatro e archeologia che si stanno svolgendo in tutte le scuole dei comuni dell’Unione.

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