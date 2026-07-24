Siena: “Sboccia l’Estate”

Primo appuntamento martedì 28 luglio, ore 20.45,

Sul palco “Trilogia del tempo sospeso” e “Siena Jazz Masters”

“Sboccia l’Estate” prosegue in piazza Jacopo della Quercia

“Abbracci d’arte” tra danza, musica, e giovani talenti

Tre linguaggi artistici differenti, un’unica straordinaria cornice: Piazza del Campo. Si sono conclusi con un grande successo di pubblico gli appuntamenti di luglio di “Sboccia l’Estate”, rassegna promossa dai Teatri di Siena e dal Comune di Siena, sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli. Dal 21 al 23 luglio il cuore della città si è trasformato in un grande teatro a cielo aperto, accogliendo migliaia di spettatori e tre proposte capaci di raccontare, attraverso forme espressive diverse, la ricchezza dello spettacolo dal vivo.

Ad aprire la rassegna di Piazza è stato, martedì 21 luglio, “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare, nell’allestimento diretto da Daniele Salvo e interpretato da Melania Giglio insieme a una giovane compagnia bilingue. Per la prima volta il teatro shakespeariano ha trovato spazio in Piazza del Campo, dando vita a una serata suggestiva, conclusa con una lunga standing ovation.

Il secondo appuntamento, mercoledì 22 luglio, ha cambiato completamente ritmo e atmosfera con la prima nazionale di “The Queen of Rock – Tina Turner, il Musical”. Roberta Bonanno, accompagnata dall’orchestra dal vivo, dai musicisti e dalle coriste, ha ripercorso la carriera e la vicenda umana della regina del rock attraverso i brani che hanno segnato la storia della musica internazionale.

La tre giorni si è conclusa ieri, giovedì 23 luglio, con “Omaggio a John Coltrane”, proposto da Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz. Il concerto, con Miles Davis Songbook e Tranescape, ha celebrato una delle figure più rivoluzionarie della storia del jazz e ha confermato il valore della collaborazione tra il Comune di Siena e una delle principali istituzioni musicali del territorio. Teatro classico, musical internazionale e grande jazz hanno così dialogato all’interno di un unico cartellone, dimostrando come linguaggi, pubblici e sensibilità differenti possano incontrarsi in Piazza del Campo, trasformata non soltanto in un palcoscenico, ma in uno spazio aperto di partecipazione, condivisione e cultura.

“Il successo degli appuntamenti in Piazza del Campo ci restituisce tutta la forza di una rassegna capace di unire linguaggi, sensibilità e pubblici differenti: protagonista assoluto del palco il vero talento, – sottolinea il direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli – Ringrazio le migliaia di persone che hanno partecipato con entusiasmo, calore e grande attenzione, trasformando ogni serata in un’autentica festa dello spettacolo dal vivo. “Sboccia l’Estate” prosegue adesso in piazza Jacopo della Quercia con “Abbracci d’arte”, un nuovo incontro tra danza, musica, teatro e poesia, nel quale troveranno spazio tanta arte e il grande talento espresso dal nostro territorio, come i giovani protagonisti del talent promosso dal Comune di Siena ‘Stelle in corsa’ . Continuiamo così a costruire occasioni di incontro e condivisione, valorizzando le nostre eccellenze artistiche locali e i nostri giovani”.

“Sboccia l’Estate” prosegue adesso in un altro luogo simbolo della città, piazza Jacopo della Quercia, dove martedì 28 luglio, alle ore 20.45, andrà in scena “Abbracci d’arte”, un appuntamento che unisce danza e musica. La serata si aprirà con “Trilogia del tempo sospeso”, concept coreografico di Francesca Selva, per continuare con “Siena Jazz Masters” a cura di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz.

“Trilogia del tempo sospeso” nasce in dialogo con il concept scelto da Vincenzo Bocciarelli per l’edizione 2026 della rassegna di cui è simbolo l’occhio: lo sguardo che osserva, scopre e restituisce nuova vita agli spazi urbani, invitando il pubblico a diventare parte integrante dell’esperienza artistica di cui non è più solo spettatore passivo ma protagonista. La trilogia, firmata dalla coreografa Francesca Selva, indaga il momento in cui una ferita emotiva interrompe il fluire del tempo, trasformando un’esperienza personale in una riflessione universale sul dolore, sul tradimento e sulla possibilità di ritrovare un nuovo equilibrio attraverso l’arte. I tre quadri, “Secondo Matteo”, “È stato così” e “Dance for a While”, accompagneranno il pubblico in un percorso che dalla frattura emotiva conduce alla ricomposizione e alla rinascita.

Il cartellone in piazza Jacopo della Quercia prosegue poi giovedì 30 luglio, ore 21:15, con Isabel Russinova in “Santa Francesca Cabrini” e venerdì 31 luglio, ore 19, con la giornata Fun Day, protagonista Alessandro Paci in “Non ci resta che ridere”.

Info e prenotazioni. Gli spettacoli della stagione estiva sono gratuiti, ma la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. E’ possibile prenotare al link https://www.eventbrite.com/cc/sboccia-lestate-2026-il-teatro-esce-in-strada-4848684. Per persone con disabilità e ultraottantenni è possibile prenotare scrivendo a teatri@comune.siena.it o telefonando al 331 2358945. Per tutte le altre informazioni sugli spettacoli è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it).